Uzmanlardan güne kahvesiz başlamak için 6 öneri

AROMATERAPİYİ DENEYİN

Allen bitkilerin kök, yaprak veya çiçeğinin damıtılmasıyla elde edilen yağlarla yapılan aromaterapi seanslarının bazı kişiler için yararlı olacağını belirtti. Bunu yapamayanlarsa kullandıkları sabunları daha aromatik kokulara sahip sabunlarla değiştirebilir.

Uzman, “Piyasada kahve kokulu duş jelleri satılıyor. Bunları özel olarak sabahları kullanmayı seviyorum. Ayrıca kahvaltı sırasında kahve aromalı hafif kokulu mum da yakabilirsiniz” dedi.