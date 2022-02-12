Uzmanlardan güne kahvesiz başlamak için 6 öneri

cumhuriyet.com.tr
12 Şubat 2022 Cumartesi, 00:00
Uzmanlardan güne kahvesiz başlamak için 6 öneri

Genellikle birçok kişi yoğun hayat ritminde yataktan kalktığında yorgun hissedip ilk iş olarak kahve içiyor. Fakat kahvenin yararları ve zararları uzun süredir tartışılan konular arasında.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN'e konuşan sağlık yetkilileri, sabahları kahve içmeden zinde hissetmek için 6 öneride bulundu.

Uzmanlardan güne kahvesiz başlamak için 6 öneri

5 DAKİKA YOGA YAPIN

CNN fitness uzmanı Stephanie Mansour, sabahları 5 dakikalık bir yoga seansının gün içinde enerji seviyesini iyileştirmeye destek olduğunu söyledi.

Mansour, uyandığınızda vücudunuzun gevşemesinin ve kan akışının canlanmasının önemli olduğunu belirterek “Yoga hareketleriyle iyi hissetme endorfinlerinin salgılanmasını sağlayabilirsiniz” dedi.

Uzmanlardan güne kahvesiz başlamak için 6 öneri

DIŞARI ÇIKIN

Mansour, hareket ederek zihnin ve bedenin uyandırılmasının “kahveye kıyasla daha uzun süren ve doğal bir enerji sağladığını” belirtti.

Uzman, “Kardiyo çalışmasıyla nabzınızı artırmak enerjinizi yükseltmeye yardımcı olur” diyerek sabahları yapılan yürüyüşlerin de doğayla iç içe olmayı sağlayarak bedeni uyanık hale getireceğini belirtti.

Uzmanlardan güne kahvesiz başlamak için 6 öneri

YÜKSEK TEMPO MÜZİK ÇALIN

2020'de yapılan bir çalışmaya göre dakikada yaklaşık 170 vuruş sayısına (beats per minute –BPM) sahip yüksek tempolu bir müziğin egzersiz öncesi ruh halini iyileştirdiği tespit edilmişti.  

Sabahları enerjinizi artırmak için dünyaca ünlü müzisyenlerin yüksek tempolu parçalarını tercih edebilirsiniz. Eminem'in "Lose Yourself" parçası 171 BPM, Jay Z''nin "Empire State of Mind" şarkısı 173 BPM ve Beyonce'nin "Naughty Girl" parçasıysa 199 BPM. 

Uzmanlardan güne kahvesiz başlamak için 6 öneri

SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN

Sabah uyandığınızda vücudunuz susuz kalmış olur. ABD'deki Beslenme ve Diyetetik Akademisi sözcüsü Farren Allen, vücudun ihtiyacı olan suyu almasının “birçok beyin ve beden işlevi için önemli olduğunu” söyledi.

2011'deki bir araştırmadaysa böbreklerin yeterince su olmadan çalışmasının vücudun enerjisini fazladan tükettiği ortaya konmuştu.

Uzmanlardan güne kahvesiz başlamak için 6 öneri

AROMATERAPİYİ DENEYİN

Allen bitkilerin kök, yaprak veya çiçeğinin damıtılmasıyla elde edilen yağlarla yapılan aromaterapi seanslarının bazı kişiler için yararlı olacağını belirtti. Bunu yapamayanlarsa kullandıkları sabunları daha aromatik kokulara sahip sabunlarla değiştirebilir.

Uzman, “Piyasada kahve kokulu duş jelleri satılıyor. Bunları özel olarak sabahları kullanmayı seviyorum. Ayrıca kahvaltı sırasında kahve aromalı hafif kokulu mum da yakabilirsiniz” dedi.

Uzmanlardan güne kahvesiz başlamak için 6 öneri

KAHVALTIYA ÖNEM VERİN

Protein, sağlıklı yağlar ve lif bakımından zengin karbonhidrat kaynakları, kanda yavaş şekilde şeker salınımı gerçekleşmesini sağlayacağından daha uzun süre zinde hissetmenize destek olabilir.

Bu nitelikteki besinlerin ideal bir sabah kahvaltısının vazgeçilmezi olduğunu belirten Allen, “Genellikle benim kahvaltım düşük yağlı süzme peynir ya da yoğurt, granola, ceviz ve meyvelerden oluşuyor” dedi.

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