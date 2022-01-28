2050 için korkutan senaryo: 'Kahvenin yetiştiği alanlar yarı yarıya azalacak'
Yeni bir araştırma, dünyanın kahve, kaju ve avokado yetiştirmeye uygun kesimlerinin iklim değişikliği nedeniyle önemli ölçüde değişeceğini ortaya koydu. Ayrıca çalışmaya göre, Arjantin, Güney Afrika, Çin ve Yeni Zelanda'da bazı bölgeler kahve yetiştiriciliği için daha uygun hale gelecek.
Araştırmacılar, artan sıcaklıkların ve değişen yağış
oranlarının gelecek 30 yıl boyunca kahve, kaju ve avokado yetiştiriciliğini
nasıl etkileyeceğini inceledi.
Çalışmaya göre, Brezilya, Endonezya, Vietnam ve Kolombiya'da
kahvenin yetiştiği önemli bölgeler 2050'ye kadar yaklaşık yüzde 50 oranında
azalacak.
Sputnik Türkiye’nin aktardığı habere göre; en düşük sıcaklık
senaryosunda ise Brezilya'nın kahve için en uygun bölgelerinde yüzde 76'lık bir
azalma olacak; Kolombiya'da bu oran yüzde 63'ü bulabilecek.
Öte yandan çalışmaya göre, Arjantin, Güney Afrika, Çin ve
Yeni Zelanda'da bazı bölgeler kahve yetiştiriciliği için daha uygun hale
gelecek.
KAJU VE AVOKADO YETİŞTİRİCİLİĞİ DE ETKİLENECEK
İklim değişikliği nedeniyle kaju yetiştiriciliği için uygun
alanlar ise yüzde 17 oranında artabilecek.
Avokado yetiştiriciliğinde dünyanın en büyük üreticisi olan
Meksika'da uygun alanlar yüzde 80'in üzerinde artacak; başka bir önemli
yetiştirici olan Peru'da ise aynı iklim modeli altında uygun alanların yaklaşık
yarısı kaybedilebilecek.
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