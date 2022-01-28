2050 için korkutan senaryo: 'Kahvenin yetiştiği alanlar yarı yarıya azalacak'

28 Ocak 2022 Cuma, 00:00

Araştırmacılar, artan sıcaklıkların ve değişen yağış oranlarının gelecek 30 yıl boyunca kahve, kaju ve avokado yetiştiriciliğini nasıl etkileyeceğini inceledi.

Çalışmaya göre, Brezilya, Endonezya, Vietnam ve Kolombiya'da kahvenin yetiştiği önemli bölgeler 2050'ye kadar yaklaşık yüzde 50 oranında azalacak.

Sputnik Türkiye’nin aktardığı habere göre; en düşük sıcaklık senaryosunda ise Brezilya'nın kahve için en uygun bölgelerinde yüzde 76'lık bir azalma olacak; Kolombiya'da bu oran yüzde 63'ü bulabilecek.

Öte yandan çalışmaya göre, Arjantin, Güney Afrika, Çin ve Yeni Zelanda'da bazı bölgeler kahve yetiştiriciliği için daha uygun hale gelecek.

KAJU VE AVOKADO YETİŞTİRİCİLİĞİ DE ETKİLENECEK

İklim değişikliği nedeniyle kaju yetiştiriciliği için uygun alanlar ise yüzde 17 oranında artabilecek.

Avokado yetiştiriciliğinde dünyanın en büyük üreticisi olan Meksika'da uygun alanlar yüzde 80'in üzerinde artacak; başka bir önemli yetiştirici olan Peru'da ise aynı iklim modeli altında uygun alanların yaklaşık yarısı kaybedilebilecek.