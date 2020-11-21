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YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, kedilerde sağırlık testini artık rutin hale getirdiklerini söyledi. Doğan her yavrunun 2,5 aylık olduktan sonra mutlaka sağırlık testini yaptıklarını belirten Prof. Dr. Kaya, "Bunun bize avantajları ise artık mümkün düzeyde sağırlığı azaltmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz bütün dünyada beyaz kedilerde sağırlık, diğer kedilere göre daha fazladır. Bunların içinde en iyi durumda olan ise Van kedisidir. Biz Van kedilerinde olan bu alt düzeydeki sağırlığı dahil çok daha aşağılara çekmek için sağır olanları çiftleştirmeden çıkarıyoruz. Sağırlık genini barındıran beyaz kedilerin de mümkün mertebe bu geni azaltacak yönde veya sağırlık ile ilgili bir sorunu olmayanlara çiftleştirme imkanı verdiğimiz için bu sayı gitgide azaltacağız" dedi.