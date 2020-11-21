Hayvanlar da rüya görür mü?

21 Kasım 2020 Cumartesi, 09:00

British Columbia Üniversitesi’nde psikoloji profesörü olan ve The Intelligence of Dogs (Köpek Zekası) adlı kitabın yazarı Stanley Coren, köpekgillerin uyku aşamalarının bizimkiyle aynı olduğunu, yalnız bu aşamalardan daha hızlı geçtiklerini söylüyor.

Köpekler uykuya daldıktan 20 dakika sonra REM uykusuna, yani en canlı rüyaların gerçekleştiği aşamaya geçiyor.

Coren, büyük köpeklerin daha uzun rüya gördüğünü, küçük köpeklerin ise daha hızlı ve daha sık rüya gördüğünü söylüyor.

Bunun sebebini ne Coren biliyor ne de bir başkası. Böcekler ve balıklar REM uykusuna dalamıyor ama tüm memeliler ve bazı kuşlar bu uyku safhasına girebiliyorlar.

Sürüngenler de REM yaşayabiliyor ve kimi bilim insanları memelilerdeki rüya görmenin, sürüngen beyinlerimizden miras kaldığını öne sürüyor. Rüyanın sebebi de gizemini koruyor.

Fakat tüm türlerde yavrular daha sık rüya görüyor. Bu belki de duyusal uyarımın yeni sinirsel bağlantılar oluşturmasıyla ilgili. Yetişkinlerde kabul gören en iyi kuram, rüyaların beynin hafızayla ilgili kısmını uyardığı.

Saka kuşları rüyalarında şakımalarını tekrarlarken, laboratuvar fareleriyse labirentte koştuklarını görüyorlar.

Kaynak: Popular Scicence