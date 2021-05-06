4
Pülümür İlçesi’nde özel bir firmada çalışmanın yanı sıra doğa fotoğrafçılığı da yapan Akyüz, daha önce de ilçede vaşak görüntülediğini belirterek, “Göreve giderken yolda denk geldim. Aracı durdurup hem görüntüledim hem de fotoğraflarını çektim. Daha önce de vaşak çekmiştim. Ancak ilk kez bu kadar yakından çektim. Vaşak ürkmeden bana adeta poz verdi” dedi.
Video Haberler
- Meral Akşener canlı yayında böyle kızdı: Aptallık!
- 10 metrelik kuyuya düşen fil böyle kurtarıldı
- İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins’in zor anları
- AKP'nin 'sürprizine' sosyal medyadan tepki
- Küçük Alperen'in hayatını karartan şaka
- Drift yapan trafik magandasına ceza yağdı
- E-5’te geri geri gelen sürücüler trafiği tehlikeye soktu
- İran'ın propaganda videosunda dikkat çeken görüntü
- Memleket Hareketi'nin logosu belli oldu
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler