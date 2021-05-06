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Pülümür İlçesi’nde özel bir firmada çalışmanın yanı sıra doğa fotoğrafçılığı da yapan Akyüz, daha önce de ilçede vaşak görüntülediğini belirterek, “Göreve giderken yolda denk geldim. Aracı durdurup hem görüntüledim hem de fotoğraflarını çektim. Daha önce de vaşak çekmiştim. Ancak ilk kez bu kadar yakından çektim. Vaşak ürkmeden bana adeta poz verdi” dedi.

