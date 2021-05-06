<div class="PopinEmbedVideo__embedHtml___-JMos" style="padding: 12px; margin: 0px auto 8px; box-sizing: inherit; border: 1px solid #d9d9d9; border-radius: 2px; color: #7f7f7f; font-size: 12px; font-family: Retina, Arial, Helvetica, sans-serif;" data-mce-style="padding: 12px; margin: 0px auto 8px; box-sizing: inherit; border: 1px solid #d9d9d9; border-radius: 2px; color: #7f7f7f; font-size: 12px; font-family: Retina, Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;" data-mce-style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" frameborder="0" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x81409o?autoplay=1" width="100%" height="100%" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x81409o?autoplay=1" data-mce-style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;"> </iframe></div></div><p><br>Dünyada ve Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için birinci derece koruma altında bulunan vaşak, doğa fotoğrafçısına adeta poz verdi.&nbsp;<br></p>
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Dünyada ve Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için birinci derece koruma altında bulunan vaşak, doğa fotoğrafçısına adeta poz verdi. 

<p>Dünyada ve Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için Dünya Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde doğa fotoğrafçılığı yapan Muzaffer Akyüz tarafından hem görüntülendi hem de fotoğraflandı.<br></p>
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Dünyada ve Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için Dünya Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde doğa fotoğrafçılığı yapan Muzaffer Akyüz tarafından hem görüntülendi hem de fotoğraflandı.

<p><span style="color: #333333; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: #f2f4f5;" data-mce-style="color: #333333; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: #f2f4f5;">Vaşak, doğa fotoğrafçısına adeta poz verirken o anlara ait son derece güzel kareler ortaya çıktı.</span><br></p>
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Vaşak, doğa fotoğrafçısına adeta poz verirken o anlara ait son derece güzel kareler ortaya çıktı.

<p><span style="color: #333333; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: #f2f4f5;" data-mce-style="color: #333333; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: #f2f4f5;">Pülümür İlçesi’nde özel bir firmada çalışmanın yanı sıra doğa fotoğrafçılığı da yapan Akyüz, daha önce de ilçede vaşak görüntülediğini belirterek, “Göreve giderken yolda denk geldim. Aracı durdurup hem görüntüledim hem de fotoğraflarını çektim. Daha önce de vaşak çekmiştim. Ancak ilk kez bu kadar yakından çektim. Vaşak ürkmeden bana adeta poz verdi” dedi.</span><br></p>
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Pülümür İlçesi’nde özel bir firmada çalışmanın yanı sıra doğa fotoğrafçılığı da yapan Akyüz, daha önce de ilçede vaşak görüntülediğini belirterek, “Göreve giderken yolda denk geldim. Aracı durdurup hem görüntüledim hem de fotoğraflarını çektim. Daha önce de vaşak çekmiştim. Ancak ilk kez bu kadar yakından çektim. Vaşak ürkmeden bana adeta poz verdi” dedi.

<p><span style="color: #333333; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: #f2f4f5;" data-mce-style="color: #333333; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: #f2f4f5;">Doğa fotoğrafçısı Akyüz, son derece önemli bir tür olan vaşağın korunması konusunda herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.</span><br></p>
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Doğa fotoğrafçısı Akyüz, son derece önemli bir tür olan vaşağın korunması konusunda herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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