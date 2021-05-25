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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı yedinci videoda kokain ticaretinde yeni adresin Venezuela üzerinden olduğunu iddia etmesi üzerine, sosyal medyada Mayıs 2020’de çıkan Venezuela’dan peynir başta olmak üzere pek çok ürünün ithalatına dair karar yeniden gündeme geldi.