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Sporx'in çevirdiği habere göre La Repubblica gazetesinde şu ifadeler yer aldı "Sicilya Mafyası ile Kalabriya mafyası, yurtdışında yer alan bir bahis şirketine yatırım yapmak için ortaklık kurdu. Sicilya Mafyası, Bakanlık müfettişlerine göre Bajrami'nin yönettiği bir bahis şirketini satın almakla ilgilendi. Bari Savcılığı'nın iddiasına göre bu bahis şirketinin sahipleri Arnavutluk'un Türkiye konsolosu, Lazio Sportif Direktörü Igli ve Genti Tare kardeşler. Müffetişlere göre şirketin gerçek sahipleri, Tare cephesi ve mafyanın elçileri arasındaki bir görüşme sonucu ortaya çıktı. Özellikle Genti Tare ve Bari organizasyonunun lideri Francesco Martiradonna arasında 8 Ocak 2015'teki elektronik postalar bu ilişkiyi ortaya çıkardı.