La Repubblica gazetesinde yer alan habere göre; İtalya Ekonomi ve Finans Bakanlığı'na bağlı müfettişler, Lazio Sportif Direktörü Igli Tare üzerinden soruşturma başlattı. Arnavut sportif direktör Igli Tare'nin hemşehrisi olan Arnavutlar ve İtalyan mafyaları ile girdiği 'kirli' ilişkiler olduğunu belirtti.
Sporx'in çevirdiği habere göre La Repubblica gazetesinde şu ifadeler yer aldı "Sicilya Mafyası ile Kalabriya mafyası, yurtdışında yer alan bir bahis şirketine yatırım yapmak için ortaklık kurdu. Sicilya Mafyası, Bakanlık müfettişlerine göre Bajrami'nin yönettiği bir bahis şirketini satın almakla ilgilendi. Bari Savcılığı'nın iddiasına göre bu bahis şirketinin sahipleri Arnavutluk'un Türkiye konsolosu, Lazio Sportif Direktörü Igli ve Genti Tare kardeşler. Müffetişlere göre şirketin gerçek sahipleri, Tare cephesi ve mafyanın elçileri arasındaki bir görüşme sonucu ortaya çıktı. Özellikle Genti Tare ve Bari organizasyonunun lideri Francesco Martiradonna arasında 8 Ocak 2015'teki elektronik postalar bu ilişkiyi ortaya çıkardı.
Haberde yazılanlara göre Lazio, Muriqi'yi geçen eylül ayında en az 4 aracı içeren bir transfer sonrası 17.5 milyon euro bonservisle satın aldı. Futbolcunun avukatı ve menajerine ek olarak, transferden pay alan isimler arasında Igli Tare ile iyi ilişkileri olan Shkumbin Qormemeti, alım satım işlerinde çok aktif olan Gabriele ve Valerio Giuffrida kardeşler de yer alıyor.
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