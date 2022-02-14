Venedik Karnavalı büyüleyici görüntülerle başladı
Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnara salgın nedeniyle kısıtlı etkinliklerin yer aldığı karnaval ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu karnaval ile özellikle çocuklara bir umut mesajı göndermeyi çok istedik. Karnaval kapsamında etkinlikler ve yarışmalara ek olarak, şehrin farklı bölgelerinde de birçok gösteri olacak” dedi.
BAZI ETKİNLİKLER COVID-19 NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ
Salgın kapsamında gerçekleşen karnavalın en geleneksel etkinliklerinden bazıları tedbirler nedeniyle iptal edildi. Her yıl Pazar sabahı Büyük Kanal’da gerçekleşen su geçit töreni bu yıl yapılmayacak. Meleğin, Kartalın ve Aslan’ın uçuşu gösterileri de salgın kapsamında iptal edilen etkinlikler arasında yer aldı.
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