Venedik Karnavalı büyüleyici görüntülerle başladı

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnara salgın nedeniyle kısıtlı etkinliklerin yer aldığı karnaval ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu karnaval ile özellikle çocuklara bir umut mesajı göndermeyi çok istedik. Karnaval kapsamında etkinlikler ve yarışmalara ek olarak, şehrin farklı bölgelerinde de birçok gösteri olacak” dedi.

