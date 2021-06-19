<p>Sezgin Baran Korkmaz ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydıyla gündemden düşmeyen Veyis Ateş, Halk TV'de İsmail Saymaz'ın sorularını cevapladı. Canlı yayında ekranda beliren reklam sosyal medyaya damga vurdu.</p>
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Sezgin Baran Korkmaz ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydıyla gündemden düşmeyen Veyis Ateş, Halk TV'de İsmail Saymaz'ın sorularını cevapladı. Canlı yayında ekranda beliren reklam sosyal medyaya damga vurdu.

<p>Hakkında karapara aklama soruşturması bulunan Sezgin Baran Korkmaz için Ankara'da arabuluculuk yaptığı iddia edilen sunucu Veyis Ateş açıklamalarda bulundu.</p>
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Hakkında karapara aklama soruşturması bulunan Sezgin Baran Korkmaz için Ankara'da arabuluculuk yaptığı iddia edilen sunucu Veyis Ateş açıklamalarda bulundu.

<p>İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya olan yakınlığını kullanarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan "10 Milyon Euro" istediği iddia edilen ve bununla ilgili bir de ses kaydı bulunan Veyis Ateş, Habertürk'e verdiği istifasının ardından katıldığı Halk TV canlı yayında&nbsp; İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.</p>
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya olan yakınlığını kullanarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan "10 Milyon Euro" istediği iddia edilen ve bununla ilgili bir de ses kaydı bulunan Veyis Ateş, Habertürk'e verdiği istifasının ardından katıldığı Halk TV canlı yayında  İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.

<div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;" data-mce-style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" frameborder="0" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x822fou?autoplay=1" width="100%" height="100%" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x822fou?autoplay=1" data-mce-style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;"></iframe></div><p>"Veyis Ateş, Korkmaz'dan 10 milyon Euro istedi" yazısına yanıt veren Ateş, "Bu konuşma bana ait değil. Böyle bir talep aramızda geçmedi" dedi. Öte yandan İsmail Saymaz "Ben bu konuşmayı dinledim, doğru söylemiyorsun" dedi. Ateş Hakkındaki iddiaları yalanlamaya&nbsp; çalışırken ekranda beliren ve "ses kaydı" aldığını söyleyen bir internet sitesinin reklamı televizyon karşısında ironi etkisi yarattı.</p>
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"Veyis Ateş, Korkmaz'dan 10 milyon Euro istedi" yazısına yanıt veren Ateş, "Bu konuşma bana ait değil. Böyle bir talep aramızda geçmedi" dedi. Öte yandan İsmail Saymaz "Ben bu konuşmayı dinledim, doğru söylemiyorsun" dedi. Ateş Hakkındaki iddiaları yalanlamaya  çalışırken ekranda beliren ve "ses kaydı" aldığını söyleyen bir internet sitesinin reklamı televizyon karşısında ironi etkisi yarattı.

<p>Canlı yayına telefon bağlantısıyla katılan&nbsp; katılan Sezgin Baran Korkmaz ise Veyis Ateş'in "10 Milyon Euro istemedim" iddialarını yalanladı.</p>
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Canlı yayına telefon bağlantısıyla katılan  katılan Sezgin Baran Korkmaz ise Veyis Ateş'in "10 Milyon Euro istemedim" iddialarını yalanladı.

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