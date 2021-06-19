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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya olan yakınlığını kullanarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan "10 Milyon Euro" istediği iddia edilen ve bununla ilgili bir de ses kaydı bulunan Veyis Ateş, Habertürk'e verdiği istifasının ardından katıldığı Halk TV canlı yayında İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.
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"Veyis Ateş, Korkmaz'dan 10 milyon Euro istedi" yazısına yanıt veren Ateş, "Bu konuşma bana ait değil. Böyle bir talep aramızda geçmedi" dedi. Öte yandan İsmail Saymaz "Ben bu konuşmayı dinledim, doğru söylemiyorsun" dedi. Ateş Hakkındaki iddiaları yalanlamaya çalışırken ekranda beliren ve "ses kaydı" aldığını söyleyen bir internet sitesinin reklamı televizyon karşısında ironi etkisi yarattı.
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