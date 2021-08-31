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MIKAEL ASKAROV

Kazakistan Futbol Federasyonu tarafından sosyal medyada keşfedilen Askarav, Antalya'da düzenlenen turnuvada Kazakistan U21 Milli Takımı ile Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve Özbekistan U21 milli takımlarına karşı üç maçta da forma giydi. Kazakistan U21 Milli Takımı'nın turnuvadaki en öne çıkan oyuncularından olan Askarov, mücadelesi ve hücümda ileri çıkışları ile dikkatleri çekti.