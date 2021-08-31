Sezon başı çeşitli takımlardan teklif alan Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler ve Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü hiçbir kulübe kiralamayan ve rotasyonda önemli dakikalar vermeye başlayan Vitor Pereira, önümüzdeki günlerde başka gençlere de şans verme niyetinde. Karapınar ile Pekmezci ikilisinden sürekli bilgi alan Pereira'nın yakın takibindeki isimler şu şekilde:
ARDA OKAN KURTULAN
18 yaşındaki Makedonya Türkü Arda Okan, 2019'da Erokspor'dan transfer edildi. U16'da 18 maçta 7 gol, U17'de 11 maçta 6 gol, U17'de 10 maçta 4 gol, U19'da ise 30 maçta 5 gol atan Arda, vatandaşı olduğu Kuzey Makedonya U19'da da 7 maça çıktı. Fenerbahçe'nin kiralık gönderme planına karşı Vitor Pereira, Arda Okan'ı bırakmadı ve A takım içerisinde tuttu.
BERKE CAN EVLİ
1308 Osmaneli Belediye Spor U11-12 futbol takımı Kocaeli ve Sakarya'da yapılan turnuvalarda başarılı sonuçlar ve şampiyonluk elde eden U11-12 Futbol takımı kalecisi Berke Can Evli, Fenerbahçe altyapı hocaları ve izleme ekibince beğenilerek transfer edildi. 4-5 yıl sonra Berke Can'ın Fenerbahçe'de kendisine yer bulabileceğine inanılıyor.
EMİR ORTAKAYA
Önceki sezon A takım kadrosuna dahil edilen 17 yaşındaki Emir Ortakaya, futbola Gençlerbirliği altyapısında başlamıştı. Gençlerbirliği ile Tuzlaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçta 16 dakika süre alan Emir Ortakaya, U19 Süper Lig'inde ise 14 maçta oynayıp 1 gol kaydetmişti. Hem sağ hem sol stoper olarak oynayabilen Ortakaya'nın Fenerbahçe'ye gelmesi için Barış Alıcı Gençlerbirliği'ne yollanmıştı. Genç stoperin Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
MIKAEL ASKAROV
Kazakistan Futbol Federasyonu tarafından sosyal medyada keşfedilen Askarav, Antalya'da düzenlenen turnuvada Kazakistan U21 Milli Takımı ile Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve Özbekistan U21 milli takımlarına karşı üç maçta da forma giydi. Kazakistan U21 Milli Takımı'nın turnuvadaki en öne çıkan oyuncularından olan Askarov, mücadelesi ve hücümda ileri çıkışları ile dikkatleri çekti.
SERHAT AHMETOĞLU
2020-2021 sezon başı kampında performansıyla dikkat çeken sağ bek Serhat Ahmetoğlu, tecrübe kazanması amacı ile Fatih Karagümrük'e kiralık gönderilmişti. Aynı zamanda Türkiye U19 formasını da giyen Ahmetoğlu, kariyerinde 9 Süper Lig maçına çıktı. Genç sağ bekin gelecek sezon Fenerbahçe'ye dönmesi bekleniyor.
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