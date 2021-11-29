Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü

29 Kasım 2021 Pazartesi, 22:09

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı.

Gürsel Aksel Stadı'nda ilk yarısı Adis Jahovic'in golüyle Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan müsabakada Fenerbahçe, ikinci devrenin başında Serdar Dursun'la 1-1 beraberliği yakaladı. Bu skorla biten müsabakanın ardından Fenerbahçe puanını 24'e çıkarırken, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü.

Süper Lig'de son 6 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan sarı-lacivertli ekip averajla 4. sırada yer aldı. Takımının tek golünü atan Serdar Dursun ligde diğer golünü de Aytemiz Alanyaspor'a karşı yine kafa vuruşuyla bulmuştu.

FENERBAHÇE'DE İKİ CEZALI

Fenerbahçe'de sarı kart gören Miha Zajc cezalı duruma düştü. Filip Novak da ikinci sarı kartının ardından kırmızı kartla cezalandırıldı. İki oyuncu gelecek hafta Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Müsabakanın ilk yarısında bir pozisyonda yardımcı hakem Bahtiyar Birinci'nin bayrağı İrfan Can Kahveci'ye çarpması sonucu İrfan Can yere düştü.

GÖZTEPE 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ligde üst üste 5. maçından galibiyet çıkaramayan Göztepe ise haftayı 11 puanla 18. sırada tamamladı.



İç sahada son golünü 2-1 kazandığı Medipol Başakşehir maçında atan Göztepe, kendi evinde 4 maç sonra gol buldu. Sarı-kırmızılı ekip Jahovic'in vuruşuyla, taraftarının önünde 407 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

Müsabakayı 16 bin 141 seyirci takip etti.