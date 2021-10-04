WhatsApp, Facebook ve Instagram'a erişim sağlanamıyor

WhatsApp'tan ilk açıklama



"Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz.

Sabrınız için teşekkürler!"