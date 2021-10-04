WhatsApp, Facebook ve Instagram'a erişim sağlanamıyor

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2021 Pazartesi, 18:42
<p>Popüler sosyal medya siteleri Facebook ve Instagram’ın yanı sıra WhatsApp’a da erişim sağlanamıyor. Instagram açılmak istendiğinde server hatası veriyor.</p>

Popüler sosyal medya siteleri Facebook ve Instagram’ın yanı sıra WhatsApp’a da erişim sağlanamıyor. Instagram açılmak istendiğinde server hatası veriyor.

<p>WhatsApp’a ise sistem bağlanamıyor. Facebook’ta ise “Sorry, something went wrong” hatası veriyor.</p>

WhatsApp’a ise sistem bağlanamıyor. Facebook’ta ise “Sorry, something went wrong” hatası veriyor.

<p>Instagram açılmak istendiğinde server hatası veriyor.</p>

Instagram açılmak istendiğinde server hatası veriyor.

<p>İnternet kullanıcıları, aynı çatı altında faaliyet gösteren WhatsApp, Facebook ve Instagram’a girmekte sorun yaşıyor.</p>

İnternet kullanıcıları, aynı çatı altında faaliyet gösteren WhatsApp, Facebook ve Instagram’a girmekte sorun yaşıyor.

<p>Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden “downdetector.com” adlı internet sitesine kullanıcılar tarafından çok sayıda hata bildirimi gönderildi.</p>

Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden “downdetector.com” adlı internet sitesine kullanıcılar tarafından çok sayıda hata bildirimi gönderildi.

<p>WhatsApp'tan ilk açıklama<br><br>"Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz.</p><p>Sabrınız için teşekkürler!"</p>

WhatsApp'tan ilk açıklama

"Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz.

Sabrınız için teşekkürler!"

<p>Facebook'tan yapılan ilk açıklama şu şekilde:&nbsp;<br><br>"Bazı kişilerin Facebook uygulamasına erişmekte sorun yaşadığının farkındayız. İşleri olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz"<br></p>

Facebook'tan yapılan ilk açıklama şu şekilde: 

"Bazı kişilerin Facebook uygulamasına erişmekte sorun yaşadığının farkındayız. İşleri olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz"

<p>Instagram'dan yaşanan soruna dair açıklama:&nbsp;</p><p>"Instagram şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor ve kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz varız!"</p>

Instagram'dan yaşanan soruna dair açıklama: 

"Instagram şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor ve kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz varız!"

<p>Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter’dan konuya ilişkin açıklama yaptı.</p>

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter’dan konuya ilişkin açıklama yaptı.

<p>Sayan paylaşımda “Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.” dedi.</p>

Sayan paylaşımda “Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.” dedi.

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