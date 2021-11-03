WhatsApp web sürümü için 3 yeni özellik

WhatsApp masaüstü foto editörü

Bu özellikle artık masaüstü bilgisayarda fotoğrafın üzerine yazı yapıştırabilecek, fotoğrafı düzenleyebilecek ya da yönünü değiştirebilecek, kırpabileceksiniz. Daha önce bu düzenleyici sadece mobil sürümde kullanılabiliyordu.