WhatsApp web sürümü için 3 yeni özellik
Çıkartma önerme
İkinci yeni özellik ise WhatsApp'ın artık kullanıcılara mesaj yazarken konuşma metnine uygun çıkartma (sticker) önerecek olması. Güncellemeyle insanların konuşmaları için doğru çıkartma seçeneğini bulması için sekmeler arasında gidip gelmesini engelleyerek işi kolaylaştırmak amaçlanıyor.
WebWhatsApp'ta uçtan uca şifreleme
Üçüncü özellik ise WebWhatsApp'taki mesajların da kullanıcıların gizliliği göz önünde bulundurularak uçtan uca şifrelenmesi.
WhatsApp ayrıca web sürümündeki bağlantı önizleme özelliğini de güncelleyerek kullanıcıların bağlantıya tıklamadan önce daha fazla bilgi edinmesine olanak tanıyor.
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Cem Yılmaz'dan Kavala ve Demirtaş çıkışı
- Erdoğan'ın sağlık durumunu açıkladı
- Adaylık iddiası: Erdoğan yerine sürpriz isim!
- Erdoğdu'dan, Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
- TOGG'a takılan plaka Bursalıları kızdırdı
- 'Botuna Peker'i mi, Bilal Erdoğan'ı mı alırsın?'
- Saray'dan iddialara ilk tepki
- JPMorgan'dan çarpıcı kripto para tahmini
- Sızıntıda 'Süleyman Soylu' iddiası
- Çalışmalarına devam ediyor, iptal yok