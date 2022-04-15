WhatsApp yeni özelliklerini tanıttı: Mesajlara emoji tepkisi geldi

cumhuriyet.com.tr
15 Nisan 2022 Cuma, 12:11
<p>Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun süredir test ettiği “Topluluklar” altyapısını resmi olarak tanıttı.<br></p>

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun süredir test ettiği “Topluluklar” altyapısını resmi olarak tanıttı.

<p>NTV'de yer alan habere göre, WhatsApp dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor. Uygulamanın güncellenmesinde kullanıcı taleplerinin de etkisi bulunuyor.&nbsp;<br></p>

NTV'de yer alan habere göre, WhatsApp dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor. Uygulamanın güncellenmesinde kullanıcı taleplerinin de etkisi bulunuyor. 

<p>WhatsApp uzun zamandır testlerini yaptığı Topluluklar altyapısını sonunda görücüye çıkardı.&nbsp; Yakında tüm kullanıcılara açılacak olan uygulamada 4 yeni özellik öne çıkıyor.<br></p><p><strong>MESAJLARA EMOJİ TEPKİSİ GELDİ</strong></p><p>İfadeler - WhatsApp’ta yeni sunulacak ifade simgeleriyle insanlar, sohbetlerde bir sürü yeni mesaj atmak yerine düşüncelerini hızlıca paylaşabilecek.&nbsp;</p><p>Tıpkı Instagram'da olduğu gibi gönderilen mesajlara emoji'yle tepki vermek mümkün oluyor. Yakında kullanıma sunulacak olan Topluluklar altyapısıyla birlikte kişiler gelen mesajlara cevap yazmak yerine altı farklı emoji ile tepki verebilecek.&nbsp;</p>

WhatsApp uzun zamandır testlerini yaptığı Topluluklar altyapısını sonunda görücüye çıkardı.  Yakında tüm kullanıcılara açılacak olan uygulamada 4 yeni özellik öne çıkıyor.

MESAJLARA EMOJİ TEPKİSİ GELDİ

İfadeler - WhatsApp’ta yeni sunulacak ifade simgeleriyle insanlar, sohbetlerde bir sürü yeni mesaj atmak yerine düşüncelerini hızlıca paylaşabilecek. 

Tıpkı Instagram'da olduğu gibi gönderilen mesajlara emoji'yle tepki vermek mümkün oluyor. Yakında kullanıma sunulacak olan Topluluklar altyapısıyla birlikte kişiler gelen mesajlara cevap yazmak yerine altı farklı emoji ile tepki verebilecek. 

<p><strong>YÖNETİCİ TARAFINDAN SİLME</strong></p><p>Grup yöneticileri uygun olmayan veya sorunlu mesajları herkesin sohbetinden silebilecek.</p>

YÖNETİCİ TARAFINDAN SİLME

Grup yöneticileri uygun olmayan veya sorunlu mesajları herkesin sohbetinden silebilecek.

<p><strong>DOSYA PAYLAŞMA LİMİTİ ARTTI</strong></p><p>100 MB gibi yetersiz bir seviyede olan WhatsApp'tan dosya gönderme limiti 2 GB'a çıkarıldı.&nbsp;</p>

DOSYA PAYLAŞMA LİMİTİ ARTTI

100 MB gibi yetersiz bir seviyede olan WhatsApp'tan dosya gönderme limiti 2 GB'a çıkarıldı. 

<p><strong>DAHA BÜYÜK SESLİ ARAMA GRUPLARI</strong></p><p>Mesajlaşmaktansa konuşmanın daha uygun olduğu durumlar için tasarlanan özellikle 32 kişinin katılabileceği tek dokunuşla sesli arama özelliği de kullanıam sunulacak.</p>

DAHA BÜYÜK SESLİ ARAMA GRUPLARI

Mesajlaşmaktansa konuşmanın daha uygun olduğu durumlar için tasarlanan özellikle 32 kişinin katılabileceği tek dokunuşla sesli arama özelliği de kullanıam sunulacak.

<p><strong>GRUP ANKETİ GELİYOR</strong></p><p>WhatsApp rakiplerinde olan birçok özellik için hala çalışmalarını sürdürüyor. Grup sohbetlerinde anket düzenleme seçeneği de bunlar arasında.</p><p>iOS'taki 22.8.0.72 beta sürümüyle gelecek olan anket seçeneğinin ilerleyen zamanlarda Android cihazlar için de geliştirileceği belirtildi.&nbsp;</p><p>Gruplarda insanlar oylama yapabilecek. Ancak özelliğin nasıl kontrol edileceği belli değil.&nbsp;</p>

GRUP ANKETİ GELİYOR

WhatsApp rakiplerinde olan birçok özellik için hala çalışmalarını sürdürüyor. Grup sohbetlerinde anket düzenleme seçeneği de bunlar arasında.

iOS'taki 22.8.0.72 beta sürümüyle gelecek olan anket seçeneğinin ilerleyen zamanlarda Android cihazlar için de geliştirileceği belirtildi. 

Gruplarda insanlar oylama yapabilecek. Ancak özelliğin nasıl kontrol edileceği belli değil. 

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