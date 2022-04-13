WhatsApp mesajlara emoji tepkisi bir adım daha yakın

MESAJLARA EMOJİ TEPKİSİ GELİYOR

Tıpkı Instagram'da olduğu gibi gönderilen mesajlara emoji'yle tepki vermek mümkün olacak. WhatsApp halen bunun testlerini yapıyor. Ancak yapılan yeni bir güncellemeyle verilebilecek tepki sayısı altının üzerine çıkıyor.

Son beta görüntülere göre emojilerin yanında + işareti bulunuyor ve daha fazla emoji seçimine izin veriliyor.

GRUP ANKETİ GELİYOR

NTV'de yer alan habere göre, WhatsApp rakibi Telegram'da olan bir özellik geliştirdi. Grup sohbetlerinde anket düzenleme seçeneği geliyor. ​

iOS'taki 22.8.0.72 beta sürümüyle gelecek olan anket seçeneğinin ilerleyen zamanlarda Android cihazlar için de geliştirileceği belirtildi.

Gruplarda insanlar oylama yapabilecek. Ancak özelliğin nasıl kontrol edileceği belli değil.