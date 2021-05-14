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FACEBOOK TEPKİLERE RAĞMEN NEDEN ISRAR EDİYOR?

Dünyanın en geniş kullanıcı ağına sahip çevrimiçi ağı Facebook, 2014 yılında yaklaşık 22 milyar dolar karşılığında Whatsapp'ı satın aldı. Facebook böylece potansiyel bir rakibini ortadan kaldırmış oldu. Ancak WhatsApp ana şirket Facebook'a pek kazanç getirmedi. Bir ara Whatsapp'ın hikayeler bölümünde, kullanıcıların bir gün boyunca fotoğraf ve video ile paylaşabilecekleri reklamlar düşünülmüştü. Ancak, bu fikir daha sonra rafa kaldırıldı. Mevcut plana göre WhatsApp, şirketler müşterileri ile kendisi aracılığıyla iletişim kurduğunda bu işlemden kazanç elde etmeyi amaçlıyor. Bunu yapabilmesi için de kural değişikliğine gitmesi gerekiyor. Bu yüzden de kullanıcıların yeni gizlilik sözleşmesini onaylaması şart.