WhatsApp'tan panik yaratan mesaj: Sürekli değişiyor

Bu açıklama merakı ve endişeyi daha da artırınca WhatsApp farklı cihazlarda uygulamayı bağlantı olmadan kullanmanın güvenli olduğunu, bu konuda her zaman WhatsApp'a ve uçtun uca şifreleme özelliğine güvenilebileceğini belirten bir paylaşım daha yaptı.