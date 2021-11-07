WhatsApp'tan panik yaratan mesaj: Sürekli değişiyor

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2021 Pazar, 17:16
<p>WhatsApp'ta kullanıcıların güvenlik kodunun sürekli değişmesi paniğe yol açtı. WhatsApp konu hakkında açıklama yaptı.</p>

WhatsApp'ta kullanıcıların güvenlik kodunun sürekli değişmesi paniğe yol açtı. WhatsApp konu hakkında açıklama yaptı.

<p>Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta son günlerde kullanıcıların güvenlik kodunun değiştiğine dair arka arkaya uyarılar aldığı biliniyor.</p>

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta son günlerde kullanıcıların güvenlik kodunun değiştiğine dair arka arkaya uyarılar aldığı biliniyor.

<p>Aynı kullanıcının güvenlik kodu aynı gün içinde üç dört kez değişmeye başladı.<br></p>

Aynı kullanıcının güvenlik kodu aynı gün içinde üç dört kez değişmeye başladı.

<p>Kullanıcılar şikayetlerinde, "<strong>WhatsApp'ı yeniden yüklemedim, telefonumu da değiştirmedim, ama güvenlik kodum sürekli değişiyor. Aynısı arkadaşımın da başına geldi. İkimiz de iPhone kullanıcısıyız, başka iPhone kullananlara da sordum, onlarda bir şey olmamış, endişeliyim"</strong> diyenlerın sayısı artıyor.</p>

Kullanıcılar şikayetlerinde, "WhatsApp'ı yeniden yüklemedim, telefonumu da değiştirmedim, ama güvenlik kodum sürekli değişiyor. Aynısı arkadaşımın da başına geldi. İkimiz de iPhone kullanıcısıyız, başka iPhone kullananlara da sordum, onlarda bir şey olmamış, endişeliyim" diyenlerın sayısı artıyor.

<p>Haber Global'in aktardığına göre, Hack'lendiğini düşünen kullanıcılar, WhatsApp'ın konuyla ilgili bir açıklama yapmasını bekliyordu. Beklenen açıklama sonunda geldi.</p>

Haber Global'in aktardığına göre, Hack'lendiğini düşünen kullanıcılar, WhatsApp'ın konuyla ilgili bir açıklama yapmasını bekliyordu. Beklenen açıklama sonunda geldi.

<p>WhatsApp'tan yapılan açıklamada "<em>Güvenlik kodlarında yaşanan sık sık değişikliklerin nedeni yakında kullanıma sunacağımız çoklu cihaz özelliğinden kaynaklanmaktadır.Bu özellikle telefonunuzun bağlanmasına gerek kalmadan WhatsApp'ı 4 adede kadar farklı cihaza bağlanarak kullanabileceksiniz</em>" ifadeleri kullanıldı.</p>

WhatsApp'tan yapılan açıklamada "Güvenlik kodlarında yaşanan sık sık değişikliklerin nedeni yakında kullanıma sunacağımız çoklu cihaz özelliğinden kaynaklanmaktadır.Bu özellikle telefonunuzun bağlanmasına gerek kalmadan WhatsApp'ı 4 adede kadar farklı cihaza bağlanarak kullanabileceksiniz" ifadeleri kullanıldı.

<p>Bu açıklama merakı ve endişeyi daha da artırınca WhatsApp farklı cihazlarda uygulamayı bağlantı olmadan kullanmanın güvenli olduğunu, bu konuda her zaman WhatsApp'a ve uçtun uca şifreleme özelliğine güvenilebileceğini belirten bir paylaşım daha yaptı.</p>

Bu açıklama merakı ve endişeyi daha da artırınca WhatsApp farklı cihazlarda uygulamayı bağlantı olmadan kullanmanın güvenli olduğunu, bu konuda her zaman WhatsApp'a ve uçtun uca şifreleme özelliğine güvenilebileceğini belirten bir paylaşım daha yaptı.


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