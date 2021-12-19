WhatsApp’tan yeni özellik: Grup yöneticileri mesaj silebilecek

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2021 Pazar, 14:59
<p>WhatsApp’ın, grup yöneticilerinin herhangi bir mesajı silmesine izin veren yeni bir özellik üzerinde çalıştığı öğrenildi.<br></p>

WhatsApp’ın, grup yöneticilerinin herhangi bir mesajı silmesine izin veren yeni bir özellik üzerinde çalıştığı öğrenildi.

<p>WhatsApp’tan devrim gibi özellik geliyor.&nbsp;</p><p>Donanım Haber’in bilgilerine göre, WhatsApp, grup yöneticilerinin herhangi bir mesajı silmesine imkan tanıyan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.</p>

WhatsApp’tan devrim gibi özellik geliyor. 

Donanım Haber’in bilgilerine göre, WhatsApp, grup yöneticilerinin herhangi bir mesajı silmesine imkan tanıyan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

<p>Uygulamanın Android 2.2.22.1.1 beta sürümünde keşfedilen özellik sayesinde, grup yöneticileri daha fazla yetkiye sahip olacak.<br></p>

Uygulamanın Android 2.2.22.1.1 beta sürümünde keşfedilen özellik sayesinde, grup yöneticileri daha fazla yetkiye sahip olacak.

<p><strong>MESAJ SİLME YETKİSİ</strong></p><p>Henüz test aşamasında olan özellikle birlikte, grup yöneticileri başkalarının mesajlarını silebilecek. Gruptaki bir mesajın yönetici tarafından silinmesi durumunda ise mesaj kutusunda "Bu mesaj yönetici tarafından silinmiştir." ibaresi gösterilecek.</p>

MESAJ SİLME YETKİSİ

Henüz test aşamasında olan özellikle birlikte, grup yöneticileri başkalarının mesajlarını silebilecek. Gruptaki bir mesajın yönetici tarafından silinmesi durumunda ise mesaj kutusunda "Bu mesaj yönetici tarafından silinmiştir." ibaresi gösterilecek.

<p>Grup yöneticilerinin yetkileri, grupta kimlerin mesaj gönderebileceği ve grup bilgisini kimlerin düzenleyebileceğiyle kısıtlı durumdayken artık mesaj da silebilecekler.&nbsp;<br></p>

Grup yöneticilerinin yetkileri, grupta kimlerin mesaj gönderebileceği ve grup bilgisini kimlerin düzenleyebileceğiyle kısıtlı durumdayken artık mesaj da silebilecekler. 


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