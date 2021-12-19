WhatsApp’tan yeni özellik: Grup yöneticileri mesaj silebilecek

MESAJ SİLME YETKİSİ

Henüz test aşamasında olan özellikle birlikte, grup yöneticileri başkalarının mesajlarını silebilecek. Gruptaki bir mesajın yönetici tarafından silinmesi durumunda ise mesaj kutusunda "Bu mesaj yönetici tarafından silinmiştir." ibaresi gösterilecek.