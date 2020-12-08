<p>Çin'in Wuhan kentinde yüzlerce kişi, yaklaşık 1 yıl önce koronavirüs salgınının ortaya çıktığı pazarı taze sebze, meyve, balık, kurbağa ve kaplumbağa satın almak için doldurdu.<br></p>
1

Çin'in Wuhan kentinde yüzlerce kişi, yaklaşık 1 yıl önce koronavirüs salgınının ortaya çıktığı pazarı taze sebze, meyve, balık, kurbağa ve kaplumbağa satın almak için doldurdu.

<p>Kentin büyük pazar yerlerinden birinde başlayan salgın, dünyanın büyük bölümünü hala etkisi altında tutarken, Wuhan'da hayat büyük ölçüde normale döndü.<br></p>
2

Kentin büyük pazar yerlerinden birinde başlayan salgın, dünyanın büyük bölümünü hala etkisi altında tutarken, Wuhan'da hayat büyük ölçüde normale döndü.

<p>Pazardaki balık ve sebze satıcılarından Nie Guanghzhen, "Korkmuyorum, korkacak ne var ki?" diyor. Nie ve diğer tezgah sahipleri, alıcılar için balıkları temizliyor.<br></p>
3

Pazardaki balık ve sebze satıcılarından Nie Guanghzhen, "Korkmuyorum, korkacak ne var ki?" diyor. Nie ve diğer tezgah sahipleri, alıcılar için balıkları temizliyor.

<p>Şu ana kadar dünya genelinde 67 milyon kişiye bulaşan ve 1,5 milyon kişinin ölümüne neden olan salgında Wuhan'ın oynadığı rol konusunda çok fazla bilgi yok.<br></p>
4

Şu ana kadar dünya genelinde 67 milyon kişiye bulaşan ve 1,5 milyon kişinin ölümüne neden olan salgında Wuhan'ın oynadığı rol konusunda çok fazla bilgi yok.

<p>Çin ilk olarak Dünya Sağlık Örgütünü, geçen yıl 31 aralık'ta bir "viral zattürre" konusunda uyarmışlardı. Bazı hastaların pazardaki satıcılar ve alışveriş yapanlar olduğu anlaşılınca, pazar kapatılmıştı.<br></p>
5

Çin ilk olarak Dünya Sağlık Örgütünü, geçen yıl 31 aralık'ta bir "viral zattürre" konusunda uyarmışlardı. Bazı hastaların pazardaki satıcılar ve alışveriş yapanlar olduğu anlaşılınca, pazar kapatılmıştı.

<p>11 milyon nüfuslu kentte 50 bin vaka saptanırken, 4 bin kişi öldü. Kentte hızla 76 gün sürecek karantinaya gidildi.<br></p>
6

11 milyon nüfuslu kentte 50 bin vaka saptanırken, 4 bin kişi öldü. Kentte hızla 76 gün sürecek karantinaya gidildi.

<p>Önlemler işe yaradı ve Wuhan birkaç aydır kentten bulaşan bir vaka bildirmedi.<br></p>
7

Önlemler işe yaradı ve Wuhan birkaç aydır kentten bulaşan bir vaka bildirmedi.

<p>Kentteki toparlanma, yeni yıla girerken diğer büyük dünya ekonomileriyle büyük bir tezat oluşturuyor. ABD'de sağlık sistemi büyük bir baskı altında. Sadece geçen hafta ABD'de 15 bin kişi öldü.<br></p>
8

Kentteki toparlanma, yeni yıla girerken diğer büyük dünya ekonomileriyle büyük bir tezat oluşturuyor. ABD'de sağlık sistemi büyük bir baskı altında. Sadece geçen hafta ABD'de 15 bin kişi öldü.

Video Haberler