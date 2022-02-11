Yangından kurtulmak için metrelerce yüksekten atladı: Havada yakaladılar
Adamı gören çevredeki vatandaşlar ise hemen binanın altına koştu. Daha fazla dayanamayan adam metrelerce yüksekten kendisini yere bırakırken, aşağıda bekleyen çok sayıda vatandaş ise adamı yere düşmeden yakalayarak hayatını kurtardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
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