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CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREV ONAYI

Katılımcılara "Genel olarak düşündüğünüzde, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusuna yanıtlar alındı. Araştırmaya katılanların yüzde 51,8’ü Erdoğan’ın görev yapış tarzını onaylamadığını belirtirken, yüzde 26,9’u onayladığı yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 21,3’ü ise kararsızım cevabını verdi. Yaklaşık 1 yıldır görev onayı %32’lerde seyreden Erdoğan’ın görev onayı orman yangınları sonrası ilk kez %26,9’a düştü.

AKP seçmeninin %58,1’i görev yapış tarzını onayladığını ifade ederken bu oran Cumhur İttifakı’nın diğer bileşeni olan MHP seçmeninde ise yüzde 36,3 olarak görülüyor.