Aksoy Araştırma, yangınların ve hükümetin süreci yönetme biçiminin seçmen tercihlerini anlamlı oranda etkilediğini ortaya koydu. Orman yangınlarına müdahale konusunda hükümet başarısız bulunurken yangınları söndürmekten birinci derecede sorumlu olan kurumun Tarım ve Orman Bakanlığı olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 83,5.
"HÜKÜMETİ ELEŞTİRİKEN ÖZGÜR HİSSEDİYOR MUSUNUZ?"
Türkiye Monitörü araştırmasında ‘Hükümete yönelik eleştirilerde bulunurken kendinizi ne derece özgür hissediyorsunuz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 56,7’si özgür hissetmediğini belirtirken sadece yüzde 23,8’i eleştiride özgür olabildiklerini düşünüyor.
CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREV ONAYI
Katılımcılara "Genel olarak düşündüğünüzde, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusuna yanıtlar alındı. Araştırmaya katılanların yüzde 51,8’ü Erdoğan’ın görev yapış tarzını onaylamadığını belirtirken, yüzde 26,9’u onayladığı yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 21,3’ü ise kararsızım cevabını verdi. Yaklaşık 1 yıldır görev onayı %32’lerde seyreden Erdoğan’ın görev onayı orman yangınları sonrası ilk kez %26,9’a düştü.
AKP seçmeninin %58,1’i görev yapış tarzını onayladığını ifade ederken bu oran Cumhur İttifakı’nın diğer bileşeni olan MHP seçmeninde ise yüzde 36,3 olarak görülüyor.
NEDEN OLARAK İKİ SEÇENEK ÖNE ÇIKIYOR
Katılımcılara orman yangınlarının nedeni konusunda soru soruldu. Katılımcıların yüzde 45,2’i ‘PKK terör örgütünün sabotajıdır’ olarak belirtirken, yüzde 31,2’si imara açmak için çıkar gruplarının çıkarttığını düşünmektedir.
Araştırmada, AKP seçmeninin yüzde 65,5’i orman yangınlarının sebebi olarak PKK terör örgütünü görmektedir.
Cumhur İttifakı’nın bir diğer unsuru olan MHP seçmeninin ise yüzde 61,8’i de yine orman yangınlarının sebebi olarak PKK terör örgütü seçeneğini işaretledi. Önceki seçimlerde CHP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların yüzde 50,5’i yangınların imara açılması için çıkar gruplarının çıkarttığı cevabını işaretlerken yüzde 26,9’u PKK terör örgütü yanıtını verdi.
HÜKÜMET ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALEDE BAŞARISIZ GÖRÜNÜYOR
'Orman yangınlarına müdahalede sizce hükümet ne derece başarılıdır?' sorusunu katılımcıların yüzde 62,8’i başarısız seçeneğini işaretlerken sadece yüzde 27,6’sı başarılı yanıtını verdi.
Son seçimlerde AKP'ye oy verdiğini belirtenlerin yüzde 37,1’i hükümetin orman yangınlarında başarısız olduğunu düşünürken MHP seçmeninin ise yüzde 50’si orman yangınlarına müdahalede hükümetin başarısız olduğunu belirtti.
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