Yapılan zamlar sigara içme oranını etkiledi mi?
Dünyada ve ülkemizde önemli sağlık sorunlarına yol açan sigaranın zararları herkes tarafından bilinen bir gerçek… Uzmanlar da birçok defa bu konuda yaptıkları araştırmalarla uyarılarda bulunuyor.
Öte yandan 2021 yılı içerisinde ve 2022 yılı başında sigaraya pek çok kez zam geldi.
Peki, zamlar sigara içme oranını düşürüyor mu, bir ayda sigaraya ne kadar harcanıyor?
NG Araştırma, bu soruların cevaplarını öğrenmek için 4-6 Ocak 2022 tarihleri arasında, benderimki.com aracılığıyla 15 yaş üzeri Türkiye geneli 1768 kişinin katıldığı bir kamuoyu araştırması gerçekleştirdi.
Yapılan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 47’si sigara içtiğini belirtirken, yüzde 53’ü ise sigara kullanmadığını ifade etti.
Kaç yıldır sigara içiyorsunuz?
Katılımcılara sorulan "Kaç yıldır sigara içiyorsun?" sorusuna katılımcıların yarısı 1-10 yıl arası yanıtını verirken, diğer yarısı ise 10 yıldan fazla süredir sigara içtiğini belirtti.
Yaşlara göre sigara içme oranı incelendiğinde ise, lise çağında olan 15-18 yaş aralığındaki her 3 katılımcıdan 1’i sigara içtiğini ifade ediyor.
Koronavirüs sigara içmenizi etkiledi mi?
Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi insanlara zor anlar yaşatıyor. Peki sağlığımızı tehdit eden bu durum sigara içme alışkanlıklarımızı etkiledi mi?
Araştırmada, her 10 kişiden 7’si sigara içme alışkanlığında bir değişiklik olmadığını belirtti. 2’si ise sigarayı azalttığını ifade ederken, 1’i artırdığını söyledi.
Video Haberler
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
En Çok Okunan Haberler
- Memur ve emekliye ek zam konusunda yeni gelişme
- Leonardo DiCaprio'dan 'Türkiye' paylaşımı
- ROK'tan çarpıcı iddia: Ortalık karışacak
- Benzine ve motorine dev oranda geldi!
- Erdoğan ve Demirören'i kızdıracak pankart
- Boğaziçililerin davasında karar çıktı
- 'Türkiye çoktan bu eksenin dışında kaldı'
- Canlı yayında tepki çeken sözler
- İstanbul ulaşımında yeni karar
- AKP'li meclis üyesi açık mikrofonu unutunca...