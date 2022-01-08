Yapılan zamlar sigara içme oranını etkiledi mi?

cumhuriyet.com.tr
08 Ocak 2022 Cumartesi, 12:52
Yapılan zamlar sigara içme oranını etkiledi mi?

Dünyada ve ülkemizde önemli sağlık sorunlarına yol açan sigaranın zararları herkes tarafından bilinen bir gerçek… Uzmanlar da birçok defa bu konuda yaptıkları araştırmalarla uyarılarda bulunuyor. 

Öte yandan 2021 yılı içerisinde ve 2022 yılı başında sigaraya pek çok kez zam geldi. 

Peki, zamlar sigara içme oranını düşürüyor mu, bir ayda sigaraya ne kadar harcanıyor?

NG Araştırma, bu soruların cevaplarını öğrenmek için 4-6 Ocak 2022 tarihleri arasında, benderimki.com aracılığıyla 15 yaş üzeri Türkiye geneli 1768 kişinin katıldığı bir kamuoyu araştırması gerçekleştirdi. 

Yapılan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 47’si sigara içtiğini belirtirken, yüzde 53’ü ise sigara kullanmadığını ifade etti.

Yapılan zamlar sigara içme oranını etkiledi mi?

Sigara içtiğini belirten her 4 kişiden 3’ü zamların sigara tüketimini azaltmadığını düşünüyor.

Zamların sigara tüketimini azalttığını düşünenlerin %61’i koronavirüs sonrasında sigara tüketiminde değişiklik olmadığını söylüyor.

Yapılan zamlar sigara içme oranını etkiledi mi?

Kaç yıldır sigara içiyorsunuz?

Katılımcılara sorulan "Kaç yıldır sigara içiyorsun?" sorusuna katılımcıların yarısı 1-10 yıl arası yanıtını verirken, diğer yarısı ise 10 yıldan fazla süredir sigara içtiğini belirtti.

Yaşlara göre sigara içme oranı incelendiğinde ise, lise çağında olan 15-18 yaş aralığındaki her 3 katılımcıdan 1’i sigara içtiğini ifade ediyor.

Yapılan zamlar sigara içme oranını etkiledi mi?

Sigaraya ne kadar harcıyorsunuz?

Son dönemlerde uygulanan zamlarla birlikte sigara fiyatları çok fazla arttı. 

Yapılan araştırmada katılımcılara, en çok içtikleri sigaranın fiyatını soruldu. Katılımcıların verdikleri cevaplara göre 1 paket sigaraya ortalama 20 TL harcanıyor.

Yapılan zamlar sigara içme oranını etkiledi mi?

Koronavirüs sigara içmenizi etkiledi mi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi insanlara zor anlar yaşatıyor. Peki sağlığımızı tehdit eden bu durum sigara içme alışkanlıklarımızı etkiledi mi?

Araştırmada, her 10 kişiden 7’si sigara içme alışkanlığında bir değişiklik olmadığını belirtti. 2’si ise sigarayı azalttığını ifade ederken, 1’i artırdığını söyledi.

Yapılan zamlar sigara içme oranını etkiledi mi?

Aylık sigara maliyeti ne kadar?

Katılımcılara yöneltilen "Bir ayda sigaraya ne kadar harcıyorsunuz?" sorusuna, her 4 kişiden 1’i sigaraya aylık 600 TL üzerinde harcama yapıyorum yanıtını verdi.


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