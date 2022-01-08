Yapılan zamlar sigara içme oranını etkiledi mi?

Dünyada ve ülkemizde önemli sağlık sorunlarına yol açan sigaranın zararları herkes tarafından bilinen bir gerçek… Uzmanlar da birçok defa bu konuda yaptıkları araştırmalarla uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan 2021 yılı içerisinde ve 2022 yılı başında sigaraya pek çok kez zam geldi.

Peki, zamlar sigara içme oranını düşürüyor mu, bir ayda sigaraya ne kadar harcanıyor?

NG Araştırma, bu soruların cevaplarını öğrenmek için 4-6 Ocak 2022 tarihleri arasında, benderimki.com aracılığıyla 15 yaş üzeri Türkiye geneli 1768 kişinin katıldığı bir kamuoyu araştırması gerçekleştirdi.

Yapılan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 47’si sigara içtiğini belirtirken, yüzde 53’ü ise sigara kullanmadığını ifade etti.