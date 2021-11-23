TV100'ün haberine göre; oyuncu set programı doğrultusunda tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış doktor raporuyla kanıtlanabilir hastalık, ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun vefatı ve adli makamlardan icabet etmesi zorunlu çağrı ve davetler dışında bir sebeple o günkü rolü bitmeden seti terk etmesi halinde bu durum; yönetmen, yardımcı yönetmen, prodüksiyon amiri ve uygulayıcı yapımcı tarafından tutanak altına alınacak.