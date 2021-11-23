Yasak Elma dizisinde 'Nesrin Cavadzade' tedbiri: "750 bin TL ceza"
Cavadzade yaşanan gerginlik sonrası işini bitirmeden seti terk etmiş, ardından da doktor raporu alıp telefonlarını açmamıştı.
Yapımcının telefonunu da açmayan oyuncuya stoksuz çekilen dizinin bölümünün tamamlanmasını riske ettiği için yapılan hikaye değişikliğiyle cenaze sahnesi yazılmıştı.
Yaşanan bu olay sonrası oyuncu sözleşmelerine ayrı bir madde daha eklendi.
TV100'ün haberine göre; oyuncu set programı doğrultusunda tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış doktor raporuyla kanıtlanabilir hastalık, ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun vefatı ve adli makamlardan icabet etmesi zorunlu çağrı ve davetler dışında bir sebeple o günkü rolü bitmeden seti terk etmesi halinde bu durum; yönetmen, yardımcı yönetmen, prodüksiyon amiri ve uygulayıcı yapımcı tarafından tutanak altına alınacak.
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