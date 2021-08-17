KRAL DAİRESİNİN GECELİK FİYATI: 70-76 BİN TL
İnternette otel rezervasyonlarının yapıldığı sitelerde yer alan bilgilere göre, otelin en pahalı odası olan 450 metrekare büyüklüğündeki kral dairesinin gecelik fiyatı 70-76 bin TL arasında değişiyor. Odanın fiyatı, sitelerin kampanyalarına ve ödeme seçenekleri sebebiyle değişkenlik gösteriyor.
"450 m2'lik geniş bir yaşam alanına sahip olan başkanlık süitlerimiz, üç oturma odası, yemek odası, toplantı odası, bir ana yatak odası, bir bağlantılı oda, altın tonlarının hakim olduğu büyük bir banyo, iki geniş balkon ve son teknoloji bir mutfaktan oluşuyor. Adanın ikonik deniz fenerine bakan başkanlık süitlerimiz, özel etkinlikleriniz ve toplantılarınız için unutulmaz bir arka plan oluşturacaktır."
Otelin sitesinde yer alan ‘Hakkımızda’ bölümünde ise şu bilgiler veriliyor:
“Marmara'nın kalbinde eşsiz bir keşif olan Katre Island Hotel, nazik hizmete ve sıcak misafirperverliğe değer verenler için eşi benzeri olmayan bir destinasyondur. Katre Island Hotel, İstanbul'un dışında ama bir o kadar da yakın ideal konumuyla iş dünyasına benzersiz bir konaklama deneyimi sunuyor."
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