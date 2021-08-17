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"450 m2'lik geniş bir yaşam alanına sahip olan başkanlık süitlerimiz, üç oturma odası, yemek odası, toplantı odası, bir ana yatak odası, bir bağlantılı oda, altın tonlarının hakim olduğu büyük bir banyo, iki geniş balkon ve son teknoloji bir mutfaktan oluşuyor. Adanın ikonik deniz fenerine bakan başkanlık süitlerimiz, özel etkinlikleriniz ve toplantılarınız için unutulmaz bir arka plan oluşturacaktır."

