<p>27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Demokrat Partili siyasetçilerin yargılamalarının yapıldığı ve ismi AKP iktidarı tarafından ‘Demokrasi ve Özgürlük Adası’ olarak değiştirilen Yassıada’da kurulan ‘Katre Island Hotel’ hizmete girdi.</p>
1

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Demokrat Partili siyasetçilerin yargılamalarının yapıldığı ve ismi AKP iktidarı tarafından ‘Demokrasi ve Özgürlük Adası’ olarak değiştirilen Yassıada’da kurulan ‘Katre Island Hotel’ hizmete girdi.

<p>Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 137 Oda ve Borsanın ortaklığı ile kurulan Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş’nin sahibi olduğu otelin oda fiyatları dikkat çekti.<br></p>
2

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 137 Oda ve Borsanın ortaklığı ile kurulan Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş’nin sahibi olduğu otelin oda fiyatları dikkat çekti.

<p>Katre Island Hotel'de, 450 metrekarelik kral dairesinde bir gece konaklamanın bedeli 70-76 bin TL arasında değişiyor. Otelde kapalı yüzme havuzları, spa ve mescit de bulunuyor.<br></p>
3

Katre Island Hotel'de, 450 metrekarelik kral dairesinde bir gece konaklamanın bedeli 70-76 bin TL arasında değişiyor. Otelde kapalı yüzme havuzları, spa ve mescit de bulunuyor.

<p><strong>KRAL DAİRESİNİN GECELİK FİYATI: 70-76 BİN TL</strong><br></p><p>İnternette otel rezervasyonlarının yapıldığı sitelerde yer alan bilgilere göre, otelin en pahalı odası olan 450 metrekare büyüklüğündeki kral dairesinin gecelik fiyatı 70-76 bin TL arasında değişiyor. Odanın fiyatı, sitelerin kampanyalarına ve ödeme seçenekleri sebebiyle değişkenlik gösteriyor.</p>
4

KRAL DAİRESİNİN GECELİK FİYATI: 70-76 BİN TL

İnternette otel rezervasyonlarının yapıldığı sitelerde yer alan bilgilere göre, otelin en pahalı odası olan 450 metrekare büyüklüğündeki kral dairesinin gecelik fiyatı 70-76 bin TL arasında değişiyor. Odanın fiyatı, sitelerin kampanyalarına ve ödeme seçenekleri sebebiyle değişkenlik gösteriyor.

<p style=""><strong>Katre Island Hotel’in sitesinde kral dairesiyle ilgili şu bilgiler yer alıyor:</strong></p><p>"Kral Dairemiz, İstanbul silüetine bakan olağanüstü bir konaklama deneyimi sunuyor. Krem ve mavinin canlı tonlarının hakim olduğu bu süitte, modern sanat eserlerinin en seçkin örnekleri sizleri karşılıyor."</p>
5

Katre Island Hotel’in sitesinde kral dairesiyle ilgili şu bilgiler yer alıyor:

"Kral Dairemiz, İstanbul silüetine bakan olağanüstü bir konaklama deneyimi sunuyor. Krem ve mavinin canlı tonlarının hakim olduğu bu süitte, modern sanat eserlerinin en seçkin örnekleri sizleri karşılıyor."

<p>"450 m2'lik geniş bir yaşam alanına sahip olan başkanlık süitlerimiz, üç oturma odası, yemek odası, toplantı odası, bir ana yatak odası, bir bağlantılı oda, altın tonlarının hakim olduğu büyük bir banyo, iki geniş balkon ve son teknoloji bir mutfaktan oluşuyor. Adanın ikonik deniz fenerine bakan başkanlık süitlerimiz, özel etkinlikleriniz ve toplantılarınız için unutulmaz bir arka plan oluşturacaktır."<br></p>
6

"450 m2'lik geniş bir yaşam alanına sahip olan başkanlık süitlerimiz, üç oturma odası, yemek odası, toplantı odası, bir ana yatak odası, bir bağlantılı oda, altın tonlarının hakim olduğu büyük bir banyo, iki geniş balkon ve son teknoloji bir mutfaktan oluşuyor. Adanın ikonik deniz fenerine bakan başkanlık süitlerimiz, özel etkinlikleriniz ve toplantılarınız için unutulmaz bir arka plan oluşturacaktır."

<p>"125 odası, kapalı yüzme havuzları, mescidi, kongre salonu, VIP odaları, spa’sı ve saunası bulunan otelin en uygun konaklama seçeneği olan deluxe odanın, yine kampanya ve ödeme seçeneklerine göre gecelik 1200 TL ile 1400 TL arasında değişiyor."</p>
7

"125 odası, kapalı yüzme havuzları, mescidi, kongre salonu, VIP odaları, spa’sı ve saunası bulunan otelin en uygun konaklama seçeneği olan deluxe odanın, yine kampanya ve ödeme seçeneklerine göre gecelik 1200 TL ile 1400 TL arasında değişiyor."

<p><strong>Otelin sitesinde yer alan ‘Hakkımızda’ bölümünde ise şu bilgiler veriliyor:</strong></p><p>“Marmara'nın kalbinde eşsiz bir keşif olan Katre Island Hotel, nazik hizmete ve sıcak misafirperverliğe değer verenler için eşi benzeri olmayan bir destinasyondur. Katre Island Hotel, İstanbul'un dışında ama bir o kadar da yakın ideal konumuyla iş dünyasına benzersiz bir konaklama deneyimi sunuyor."</p>
8

Otelin sitesinde yer alan ‘Hakkımızda’ bölümünde ise şu bilgiler veriliyor:

“Marmara'nın kalbinde eşsiz bir keşif olan Katre Island Hotel, nazik hizmete ve sıcak misafirperverliğe değer verenler için eşi benzeri olmayan bir destinasyondur. Katre Island Hotel, İstanbul'un dışında ama bir o kadar da yakın ideal konumuyla iş dünyasına benzersiz bir konaklama deneyimi sunuyor."

<p>"Şehrin koşuşturmacasının dışında, hayatın çok daha kolaylaştığı özel bir ada var. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yer alan Katre Island Hotel'de İstanbul'un silüetinin ve Marmara Denizi'ne bakan Prens Adaları'nın nefes kesen manzarasının keyfine varacaksınız."</p>
9

"Şehrin koşuşturmacasının dışında, hayatın çok daha kolaylaştığı özel bir ada var. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yer alan Katre Island Hotel'de İstanbul'un silüetinin ve Marmara Denizi'ne bakan Prens Adaları'nın nefes kesen manzarasının keyfine varacaksınız."

<p>"Yoğun yaşamdan kaçışınızda adanın harikaları sizi bekliyor. Katre Island Hotel'in ilham verici atmosferinde, hayatı farklı bir şekilde değerlendireceksiniz."</p>
10

"Yoğun yaşamdan kaçışınızda adanın harikaları sizi bekliyor. Katre Island Hotel'in ilham verici atmosferinde, hayatı farklı bir şekilde değerlendireceksiniz."

<p>"Uçsuz bucaksız mavinin ve büyüleyici yeşilin muhteşem manzarasına bakan İstanbul Restaurant'ta romantik bir akşam yemeği yiyebilir ya da Fener Bistro'da sakin bir akşam yemeği deneyimi yaşayabilirsiniz."<br data-mce-bogus="1"></p>
11

"Uçsuz bucaksız mavinin ve büyüleyici yeşilin muhteşem manzarasına bakan İstanbul Restaurant'ta romantik bir akşam yemeği yiyebilir ya da Fener Bistro'da sakin bir akşam yemeği deneyimi yaşayabilirsiniz."

<p>"Katre Island Hotel, misafirlerine farklı etkinliklere ev sahipliği yapma ve adada konaklama imkânı sunarken, aynı zamanda gözlerden uzak bu adayı tam anlamıyla deneyimlemenizi de sağlıyor.&nbsp;Adanın narin güzelliğiyle tanışın."<br></p>
12

"Katre Island Hotel, misafirlerine farklı etkinliklere ev sahipliği yapma ve adada konaklama imkânı sunarken, aynı zamanda gözlerden uzak bu adayı tam anlamıyla deneyimlemenizi de sağlıyor. Adanın narin güzelliğiyle tanışın."

13

Video Haberler