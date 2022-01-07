Yeni araştırma ortaya koydu: Omicron'un bulaşma oranı ne kadar?

"DAHA BULAŞICI ANCAK DAHA AZ CİDDİ HASTALIĞA NEDEN OLUYOR"

Öte yandan, Omicron varyantını önceki Covid-19 dalgalarından daha az öldürücü veya şiddetli yapan birkaç faktör bulunuyor. Bu faktörlerden biri ise Omicron’un akciğerleri enfekte etme olasılığının corona virüsün diğer varyantlarına göre daha düşük olması. Covid-19 enfeksiyonları tipik olarak burunda başlıyor ve boğaza yayılıyor. Hafif bir enfeksiyon, üst solunum yolundan daha fazla ilerlemiyor ancak virüs akciğerlere ulaşırsa genellikle daha şiddetli semptomlar ortaya çıkıyor.

Geçen hafta yapılan beş ayrı çalışma, varyantın akciğerleri önceki varyantlar kadar kolay enfekte etmediğini gösterdi. Japon ve Amerikalı bilim insanlarından oluşan büyük bir konsorsiyum tarafından çevrimiçi ön baskı olarak yayınlanan bir çalışmada, Omicron ile enfekte hamster ve fareler, önceki varyantlarla enfekte olanlardan çok daha az akciğer hasarı yaşadı ve ölme olasılıkları daha düşüktü.