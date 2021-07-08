<p>2020 yılının başında koronavirüsün ortaya çıkmasıyla, hükümetler ve sağlık kuruluşları bir dizi virüs belirtileri yayımlamaya başlanırken daha sonra ortaya çıkan varyantlarla birlikte koronavirüsün yeni semptomları görülmeye başlandı.</p>
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2020 yılının başında koronavirüsün ortaya çıkmasıyla, hükümetler ve sağlık kuruluşları bir dizi virüs belirtileri yayımlamaya başlanırken daha sonra ortaya çıkan varyantlarla birlikte koronavirüsün yeni semptomları görülmeye başlandı.

<p>Dünyada pandemiyle mücadele kapsamında uygulanan aşı sayısı 3 milyarı geçerken yapılan yeni bir araştırma, aşılananve koronavirüse yakalanan kişilerde görülen semptomları açıkladı. CNBC'nin haberine göre, İngiltere'de hala devam eden Zoe Covid Symptom adlı araştırma çerçevesinde bir uygulamadan faydalanıldı.</p>
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Dünyada pandemiyle mücadele kapsamında uygulanan aşı sayısı 3 milyarı geçerken yapılan yeni bir araştırma, aşılananve koronavirüse yakalanan kişilerde görülen semptomları açıkladı. CNBC'nin haberine göre, İngiltere'de hala devam eden Zoe Covid Symptom adlı araştırma çerçevesinde bir uygulamadan faydalanıldı.

<p>Uygulamaya Covid-19'a yakalananların şikayetlerini girdiği, bu verilerin, bilim insanları tarafından analiz edildiği kaydedildi. Araştırma, aşı olanlar ve olmayanları 3 gruba ayırarak en yaygın görülen 5 Covid-19 semptomunu ortaya koydu.</p>
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Uygulamaya Covid-19'a yakalananların şikayetlerini girdiği, bu verilerin, bilim insanları tarafından analiz edildiği kaydedildi. Araştırma, aşı olanlar ve olmayanları 3 gruba ayırarak en yaygın görülen 5 Covid-19 semptomunu ortaya koydu.

<p>Çift doz aşı olanlarda en sık görülen Covid-19 semptomlarının sırasıyla baş ağrısı, burun akıntısı, hapşırma, boğaz ağrısı ve koku kaybı olduğu gözlendi. Tek doz aşı olanlarda en sık rastlanan 5 semptom, baş ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, hapşırma ve öksürük olarak sıralandı.</p>
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Çift doz aşı olanlarda en sık görülen Covid-19 semptomlarının sırasıyla baş ağrısı, burun akıntısı, hapşırma, boğaz ağrısı ve koku kaybı olduğu gözlendi. Tek doz aşı olanlarda en sık rastlanan 5 semptom, baş ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, hapşırma ve öksürük olarak sıralandı.

<p>Aşı olmayanların ise en yaygın baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, ateş ve öksürük semptomlarından şikayet ettiği tespit edildi. Araştırma ayrıca tek doz aşının bile aşısızlara oranla Covid-19'a yakalanma riskini azalttığını gösterdi.</p>
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Aşı olmayanların ise en yaygın baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, ateş ve öksürük semptomlarından şikayet ettiği tespit edildi. Araştırma ayrıca tek doz aşının bile aşısızlara oranla Covid-19'a yakalanma riskini azalttığını gösterdi.

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