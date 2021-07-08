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Dünyada pandemiyle mücadele kapsamında uygulanan aşı sayısı 3 milyarı geçerken yapılan yeni bir araştırma, aşılananve koronavirüse yakalanan kişilerde görülen semptomları açıkladı. CNBC'nin haberine göre, İngiltere'de hala devam eden Zoe Covid Symptom adlı araştırma çerçevesinde bir uygulamadan faydalanıldı.
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