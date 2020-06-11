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Hata: 8 metre kuralına uymamak

Doğrusu: “Eğer kişiler açık havada tek başına ve kimseyle konuşmadan yürüyüş veya spor yapıyorlarsa, çevrede de kimse yoksa maske takmayabilirler.” diyen Prof. Dr. İftahar Köksal, spor yaparken dikkat etmemiz gereken önemli bir kuralı şöyle anlatıyor: “Dururken kişiler arasındaki mesafe maskeli olarak 1.5-2 metre olabilir. Ancak yürürken veya koşarken hava hareketi ve rüzgar oluşacağı için bu mesafe daha da artırılmalı. Çünkü bu rüzgar hapşırma ve öksürme sırasında saçılan partiküllerdeki virüsün arkamızda 8 metreye kadar yayılmasına neden olabiliyor. Dolayısıyla sosyal mesafeye dikkat etmek ve maske kullanmak yaşamsal önem taşıyor.”