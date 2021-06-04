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"Herkes kendisine düşeni yapacağını inanıyor. Öyle bakmak lazım. Bu birleşme olmadığına göre herkes ben bu işi daha iyi yaparım diyor. Açıkçası ben de öyle diyorum. Baskılardan dolayı aday oldum. Herkes bana “Abi senin ve senin kuracağın bir ekibin Galatasaray’ı yönetmesi lazım.” dedi. Bu konuda çok ciddi baskı yapıldı. Bunun üzerine soyundum bu işe. Başkanlığı ailem istemedi. Karar verince arkamda duruyorlar ama en başta istemediler. Çok meşakkatli ve zor bir iş. Çoğu zaman sonunda bir teşekkür duymadığınız bir iş. O yüzden ailenin bunu reddetmesini doğal karşılıyorum."