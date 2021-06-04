Galatasaray'da başkan adaylarından Yiğit Şardan, Fox'ta yayınlanan Çalar Saat programına konuk oldu. Şardan'ın açıklamaları şöyle: "Zor bir işe soyunuyoruz. Galatasaray’a karşı bir borcumuz var bizim. Galatasaray’ın bir yerlere getirdiği insanların büyük bir borcu var. Galatasaray, borç yapılandırması yaptı. Borçlarını belli bir süreye yaydı. Bunun ilk iki senesi nispeten daha hafif geçen seneler. Dolayısıyla Galatasaray’a baktığınız zaman dikkatli yönetildiğinde sıkıntılı dönemden çıkabilir. Önümüzde zor bir dönem bekliyor. Galatasaray kötülerin içinde en iyisi. Bunu ben söylemiyorum bizzat bu yapılandırmanın içerisine giren bankalar söylüyor."
"Herkes kendisine düşeni yapacağını inanıyor. Öyle bakmak lazım. Bu birleşme olmadığına göre herkes ben bu işi daha iyi yaparım diyor. Açıkçası ben de öyle diyorum. Baskılardan dolayı aday oldum. Herkes bana “Abi senin ve senin kuracağın bir ekibin Galatasaray’ı yönetmesi lazım.” dedi. Bu konuda çok ciddi baskı yapıldı. Bunun üzerine soyundum bu işe. Başkanlığı ailem istemedi. Karar verince arkamda duruyorlar ama en başta istemediler. Çok meşakkatli ve zor bir iş. Çoğu zaman sonunda bir teşekkür duymadığınız bir iş. O yüzden ailenin bunu reddetmesini doğal karşılıyorum."
"Bu Fatih Terim konusu seçimin ana maddesi oldu. Çok talihsiz bir durum. 19 Haziran’da başkanlık seçimine gidiyoruz. Teknik direktörlük seçimine gitmiyoruz. Başkan ve yöneticileri seçerken bakmamız gerekenler belli. Galatasaraylılık duruşu nedir etiği nedir. Ahenk içinde çalışabilir mi bunlara bakacağız. Oysa şimdi olay hangi antrenörler çalışacağa döndü. Bazı arkadaşlarımın yaptığını talihsiz buluyorum. Fatih Terim’in paçasına tutunup başkanlığa yürümeye çalışıyorlar. Ben başkanlığa kendi bacaklarım üstünde yürürüm. Ben Fatih Terim üzerinden başkanlık yarışına girmem."
"O yetkili bir başkan bunu diyebilir. Kaldı ki seçimlere girmiyor. Bundan sonraki başkan ona karar verecek. Eğer siz birisinin sırtına biner bir yere giderseniz siz resmen başkan olursunuz ama fiilen başkan Fatih Terim olur. Ben böyle bir şeyi kendime yediremem. Bu kararı günü geldiğinde değerlendireceğim. Sıradan bir taraftar olarak Fatih hocayı tanırım. Bize ondan daha fazla mutluluk yaşatan biri olmadı. O ayrı konu. Ama Galatasaray’ın çıkarlarına göre karar veririm. Bunu tek başıma karar vermem. Yönetimdeki arkadaşlarımla karar veririm."
"Abdürrahim Albayrak’ın görevi ikinci başkanlık. Şimdiden diğer arkadaşların hiçbirine görev tanımlaması yapmadım. Böyle bir talep de gelmedi. Sebebi de Abdürrahim kadar Galatasaray için çalışan başka birini tanımıyorum. Gerçekten her şeyini veriyor. Bir de en önemlisi kurumsallıktan dem vuruyor. Eski yönetimden birisini almazsanız hafızayı sıfırlıyorsunuz. Konulara vakıf oluncaya kadar altı ay geçiyor. Galatasaray 50 senedir inşalarda arıyor hatayı. Hiç yapısına bakmıyor. Dolayısıyla hastalığı doğru teşhis etmeden insanları suçluyoruz."
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