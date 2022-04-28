Yılda sadece 20 gün bulunuyor, faydaları saymakla bitmiyor: Çağla

Çağla meyvesi hem meyve olarak çiğ biçimde tüketiliyor hem de mayhoş tadı ile tencere yemeklerine ve salatalara çok yakışıyor. Hatta bazı yörelerde salamurası, hatta turşusu bile yapılıyor. Çağla meyvesinin B, C ve E vitaminleri, protein, demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum ve selenyum açısından çok zengin, ayrıca zeytinyağının da içerdiği tekli yağ asitlerine sahip.