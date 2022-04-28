Yılda sadece 20 gün bulunuyor, faydaları saymakla bitmiyor: Çağla
Çağla meyvesi, yıl boyunca sadece 20 gün bulunabiliyor. Çağla çoğu kişi tarafından keyifle tüketilse de çağlanın aslında ne meyvesi olduğu halk arasında tam olarak bilinmiyor. Çağla aslında badem, erik ve kayısı gibi sert çekirdekli meyveler veren ağaçların henüz olgunlaşmamış ama yenilebilir hale gelmiş ham meyveleri, yani çekirdekleri sertleşmeye başlamamış hali olarak tüketiliyor.
Çağla meyvesi hem meyve olarak çiğ biçimde tüketiliyor hem de mayhoş tadı ile tencere yemeklerine ve salatalara çok yakışıyor. Hatta bazı yörelerde salamurası, hatta turşusu bile yapılıyor. Çağla meyvesinin B, C ve E vitaminleri, protein, demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum ve selenyum açısından çok zengin, ayrıca zeytinyağının da içerdiği tekli yağ asitlerine sahip.
ÇAĞLA MEYVESİNİN FAYDALARI
Çağla meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor. İçerdiği selenyum, E ve C vitamini sayesinde çağla kansere karşı koruyucu etki gösteriyor, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlıyor. İçerdiği yüksek magnezyum ile toplardamar ve atardamarları geliştiriyor; kanın oksijen oranını artırarak metabolizmanın hızlanmasına yardımcı oluyor.
*Kolestrolü düşürmeye yardımcı oluyor, kalp ve damar sağlığının korunmasında fayda sağlıyor ve bu sayede kalp krizi riskini azaltıyor.
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