Yılda sadece 20 gün bulunuyor, faydaları saymakla bitmiyor: Çağla

cumhuriyet.com.tr
28 Nisan 2022 Perşembe, 04:08
<p><strong>Çağla meyvesi, yıl boyunca sadece 20 gün bulunabiliyor.</strong> Çağla çoğu kişi tarafından keyifle tüketilse de çağlanın aslında ne meyvesi olduğu halk arasında tam olarak bilinmiyor. Çağla aslında badem, erik ve kayısı gibi sert çekirdekli meyveler veren ağaçların henüz olgunlaşmamış ama yenilebilir hale gelmiş ham meyveleri, yani çekirdekleri sertleşmeye başlamamış hali olarak tüketiliyor.</p>

Çağla meyvesi, yıl boyunca sadece 20 gün bulunabiliyor. Çağla çoğu kişi tarafından keyifle tüketilse de çağlanın aslında ne meyvesi olduğu halk arasında tam olarak bilinmiyor. Çağla aslında badem, erik ve kayısı gibi sert çekirdekli meyveler veren ağaçların henüz olgunlaşmamış ama yenilebilir hale gelmiş ham meyveleri, yani çekirdekleri sertleşmeye başlamamış hali olarak tüketiliyor.

<p>Çağla meyvesi hem meyve olarak çiğ biçimde tüketiliyor hem de mayhoş tadı ile tencere yemeklerine ve salatalara çok yakışıyor. Hatta bazı yörelerde salamurası, hatta turşusu bile yapılıyor. Çağla meyvesinin B, C ve E vitaminleri, protein, demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum ve selenyum açısından çok zengin, ayrıca zeytinyağının da içerdiği <strong>tekli yağ asitlerine sahip.</strong> </p>

Çağla meyvesi hem meyve olarak çiğ biçimde tüketiliyor hem de mayhoş tadı ile tencere yemeklerine ve salatalara çok yakışıyor. Hatta bazı yörelerde salamurası, hatta turşusu bile yapılıyor. Çağla meyvesinin B, C ve E vitaminleri, protein, demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum ve selenyum açısından çok zengin, ayrıca zeytinyağının da içerdiği tekli yağ asitlerine sahip. 

<p><strong>ÇAĞLA MEYVESİNİN FAYDALARI</strong></p> <p>Çağla meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor. İçerdiği<strong> selenyum, E ve C vitamini</strong> sayesinde çağla kansere karşı koruyucu etki gösteriyor, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlıyor. İçerdiği yüksek <strong>magnezyum</strong> ile toplardamar ve atardamarları geliştiriyor; kanın oksijen oranını artırarak<strong> metabolizmanın hızlanmasına yardımcı oluyor.</strong></p> <p>*<strong>Kolestrolü düşürmeye yardımcı oluyor,</strong> kalp ve damar sağlığının korunmasında fayda sağlıyor ve bu sayede <strong>kalp krizi riskini azaltıyor.</strong></p>

ÇAĞLA MEYVESİNİN FAYDALARI

Çağla meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor. İçerdiği selenyum, E ve C vitamini sayesinde çağla kansere karşı koruyucu etki gösteriyor, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlıyor. İçerdiği yüksek magnezyum ile toplardamar ve atardamarları geliştiriyor; kanın oksijen oranını artırarak metabolizmanın hızlanmasına yardımcı oluyor.

*Kolestrolü düşürmeye yardımcı oluyor, kalp ve damar sağlığının korunmasında fayda sağlıyor ve bu sayede kalp krizi riskini azaltıyor.

<p>*Zihinsel yorgunlukları gideriyor ve <strong>sinirleri güçlendiriyor.</strong></p> <p><strong>*Güçlü bir antioksidan olan E vitaminini içerdiğinden dolayı</strong> çağla meyvesi cilt sağlığında etkili hatta yaşlanmayı geciktiriyor.</p> <p><strong>*Safra taşı oluşumunu azaltmaya yardımcı oluyor.</strong></p>

*Zihinsel yorgunlukları gideriyor ve sinirleri güçlendiriyor.

*Güçlü bir antioksidan olan E vitaminini içerdiğinden dolayı çağla meyvesi cilt sağlığında etkili hatta yaşlanmayı geciktiriyor.

*Safra taşı oluşumunu azaltmaya yardımcı oluyor.

<p>*Yüksek lif içeriği ile sindirim sistemini düzenliyor, bağırsaklarda iyi bakterilerin oluşmasını destekleyerek <strong>probiyotik etki gösteriyor.</strong></p> <p>*Emzirme döneminde anne sütünü arttırarak <strong>bebeğin gelişimine yardımcı oluyor.</strong></p> <p>*Çağla içeriğindeki <strong>potasyum</strong> sayesinde tansiyonu da dengeliyor.</p>

*Yüksek lif içeriği ile sindirim sistemini düzenliyor, bağırsaklarda iyi bakterilerin oluşmasını destekleyerek probiyotik etki gösteriyor.

*Emzirme döneminde anne sütünü arttırarak bebeğin gelişimine yardımcı oluyor.

*Çağla içeriğindeki potasyum sayesinde tansiyonu da dengeliyor.

<p>*Vücutta iltihaplara neden olan <strong>C reaktif proteinin düzeyini düşürüyor.</strong></p> <p>*<strong>Yüksek lif oranına</strong> sahip glisemik indeksi düşük bir meyve olması sebebi ile çağla badem özellikle şeker hastaları için de önem taşıyor.</p>

*Vücutta iltihaplara neden olan C reaktif proteinin düzeyini düşürüyor.

*Yüksek lif oranına sahip glisemik indeksi düşük bir meyve olması sebebi ile çağla badem özellikle şeker hastaları için de önem taşıyor.

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