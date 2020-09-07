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Sürü halindeki dağ keçileri, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde dağ keçilerinin yeşil alanlara inerek, bir süre otladığı, ardından da yeniden zirvelere doğru giderek, gözden kayboldukları görülüyor.