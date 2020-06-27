<p>Konya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler koronavirüs tedbirleri kapsamında sınav salonuna alınırken, okul önlerinde bekleyen velilerin ise sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü.&nbsp;<br></p>
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Konya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler koronavirüs tedbirleri kapsamında sınav salonuna alınırken, okul önlerinde bekleyen velilerin ise sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü. 

<p>Merkez Karatay ilçesinde bulunan İmam Hatip Lisesi'nde sınava giren öğrenciler, aileleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde okulun önüne geldi.<br></p>
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Merkez Karatay ilçesinde bulunan İmam Hatip Lisesi'nde sınava giren öğrenciler, aileleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde okulun önüne geldi.

<p>Koronavirüs tedbirleri kapsamında velilerin okul bahçesine girişine izin verilmedi.<br></p>
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında velilerin okul bahçesine girişine izin verilmedi.

<p>Ateşleri ölçülen ve elleri dezenfekte edilen öğrenciler, daha sonra üst aramaları da yapılarak sınav salonlarına alındı.<br></p>
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Ateşleri ölçülen ve elleri dezenfekte edilen öğrenciler, daha sonra üst aramaları da yapılarak sınav salonlarına alındı.

<p>Sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda görevliler tarafından sık sık uyarılan veliler ise kuralları dikkate almadı.<br></p>
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Sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda görevliler tarafından sık sık uyarılan veliler ise kuralları dikkate almadı.

<p>İstanbul Avcılar'da 3 okulun birbirlerinin yanında bulunduğu Yeşilkent Mahallesi'nde de yakınlarını sınav salonlarına getiren veliler sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.<br></p>
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İstanbul Avcılar'da 3 okulun birbirlerinin yanında bulunduğu Yeşilkent Mahallesi'nde de yakınlarını sınav salonlarına getiren veliler sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

<p>Türkiye'de 6 bine yakın öğrencisi ile Türkiye'nin en kalabalık ilkokulunun bulunduğu Yeşilkent Mahallesi'ndeki Leyla Bayram İlkokulu ile hemen karşısındaki MEV Nihat Çandarlı Ortaokulu ve Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin sınav merkezleri olarak belirlenmesi nedeniyle bölgeye büyük yığılmaya neden oldu.<br></p>
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Türkiye'de 6 bine yakın öğrencisi ile Türkiye'nin en kalabalık ilkokulunun bulunduğu Yeşilkent Mahallesi'ndeki Leyla Bayram İlkokulu ile hemen karşısındaki MEV Nihat Çandarlı Ortaokulu ve Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin sınav merkezleri olarak belirlenmesi nedeniyle bölgeye büyük yığılmaya neden oldu.

<p>Toplam 50 sınıfı ile 600 öğrencinin ter döktüğü Leyla Bayram İlkokulu'nda veliler sınavın başlamasından 2 saat önce bahçeyi doldurunca görevliler uyararak dışarı çıkardı.&nbsp;<br></p>
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Toplam 50 sınıfı ile 600 öğrencinin ter döktüğü Leyla Bayram İlkokulu'nda veliler sınavın başlamasından 2 saat önce bahçeyi doldurunca görevliler uyararak dışarı çıkardı. 

<p>Okulun bahçesinden vedalaşarak içeri giren bir genç kız bir süre sonra koşarak gelirken, takılarını çıkarmak zorunda olduğunu söyledi ve bunları anne ve babasına teslim etti.<br></p>
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Okulun bahçesinden vedalaşarak içeri giren bir genç kız bir süre sonra koşarak gelirken, takılarını çıkarmak zorunda olduğunu söyledi ve bunları anne ve babasına teslim etti.

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