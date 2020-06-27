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Türkiye'de 6 bine yakın öğrencisi ile Türkiye'nin en kalabalık ilkokulunun bulunduğu Yeşilkent Mahallesi'ndeki Leyla Bayram İlkokulu ile hemen karşısındaki MEV Nihat Çandarlı Ortaokulu ve Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin sınav merkezleri olarak belirlenmesi nedeniyle bölgeye büyük yığılmaya neden oldu.
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