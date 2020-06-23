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Sitelerin arasında antik su kemerlerinin bulunması nedeniyle doğal olarak kalan parselde yeni tespit edilen Tülüşah alanıyla ilgili de konuşan Vali Yardımcısı Günay, “Kentin içinde Tülüşahları görebilmek çok güzel. Tülüşahların bulunduğu bu alandaki evler yabancı, sizler de ve ben de yabancıyım. Bu alanın asıl sahibi belki de yüzlerce yıldır burada bulunan Tülüşahlardır. Bizlerin görevi bu endemik bitkiyi gelecek nesillere daha uzun sürece yaşaması için koruyarak teslim etmektir. Kentin içinde olması da bir avantaj, herkes gelip burada Tülüşahları görebilir” dedi.