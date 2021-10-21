Yolcu otobüsü şoförü trafikte kavgaya tutuştu

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2021 Perşembe, 20:37
<p>Edinilen bilgiye göre olay, Sırrın- Karaköprü çevre yolunda meydana geldi.&nbsp;</p>

Edinilen bilgiye göre olay, Sırrın- Karaköprü çevre yolunda meydana geldi. 

<p>Otogara giden 63 AHH 444 plakalı yolcu otobüsünün şoförü ile 34 DYG 058 plakalı minibüsün sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Aracıyla minibüsün önünü kesen otobüs şoförü, eline sopayı alarak indi.&nbsp;<br></p>

Otogara giden 63 AHH 444 plakalı yolcu otobüsünün şoförü ile 34 DYG 058 plakalı minibüsün sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Aracıyla minibüsün önünü kesen otobüs şoförü, eline sopayı alarak indi. 

<p>Otobüs şoförü, sürücünün kapısını içeriden kilitlediği minibüsün camına ve aynasına vurarak zarar verdi.<br></p>

Otobüs şoförü, sürücünün kapısını içeriden kilitlediği minibüsün camına ve aynasına vurarak zarar verdi.

<p>Otobüsteki yolcular panik yaşarken, olay trafikte seyreden otomobildeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.</p>

Otobüsteki yolcular panik yaşarken, olay trafikte seyreden otomobildeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler