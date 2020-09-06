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“YUNAN BAYRAĞI DALGALANMASIN DİYE SATMADIM”

Tarihin izlerini taşıyan koruma altındaki üç katlı eviyle ilgili hikayeyi anlatan Mihriye Yalazı, şunları söyledi:

* Onassis adına kurulan vakfın yöneticileri evi görmek istediler. Evi satın almak için üç milyon euro teklif ettiler. Bu para karşısında çok şaşırdık. O tarihlerde Akhisar’da Garnizon Komutanı olan Cüneyt Kavuncu ziyaretimize geldi.

Vatan sevdalısı, Atatürkçü, milliyetçi bir Türk askeri olan Kavuncu, bu evi satmanın vatanı satmakla eşdeğer olduğunu, burada Yunanistan bayrağının dalgalanacağını, Akhisar Askerlik Şubesi’ndeki Türk Bayrağı ile Yunan Bayrağı’nın aynı sokakta bulunmasının her Türk’ü yaralayacağını anlattı.

Ben bu sözlerle burada Yunan bayrağının dalgalanmasını kabul edemeyeceğimi anladım. Eşim ile mutlu günler geçirdiğimiz bu evi Onassis Vakfı’na satmama kararı aldım.