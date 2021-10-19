Yurttaş, hangi siyasiyi beğenip beğenmediğini açıkladı!

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2021 Salı, 08:16
<p>MetroPOLL Araştırma Eylül ayında yapılan liderlerin popülaritesi anketinin sonuçlarını açıkladı.&nbsp;</p>

MetroPOLL Araştırma Eylül ayında yapılan liderlerin popülaritesi anketinin sonuçlarını açıkladı. 

<p>MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, sosyal medya hesabından Eylül ayında yapılan liderlerin popülaritesi isimli anketin sonuçlarını açıkladı. İlk sırayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş alırken, diğer isimlerin sıralaması dikkati çekti.</p>

MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, sosyal medya hesabından Eylül ayında yapılan liderlerin popülaritesi isimli anketin sonuçlarını açıkladı. İlk sırayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş alırken, diğer isimlerin sıralaması dikkati çekti.

<p>Ankette katılanların ‘Beğeniyorum’, ‘Beğenmiyorum’, ‘Ne beğeniyorum, ne beğenmiyorum’, ‘Fikrim yok’ cevaplarını verdiği anketin sonuçları şöyle:</p>

Ankette katılanların ‘Beğeniyorum’, ‘Beğenmiyorum’, ‘Ne beğeniyorum, ne beğenmiyorum’, ‘Fikrim yok’ cevaplarını verdiği anketin sonuçları şöyle:

<p><strong>MANSUR YAVAŞ</strong></p><p>Beğeniyorum: 55,5</p><p>Beğenmiyorum: 31,8</p><p>Ne beğeniyorum, ne beğenmiyorum: 5,8</p><p>Fikrim yok: 6,8</p>

MANSUR YAVAŞ

Beğeniyorum: 55,5

Beğenmiyorum: 31,8

Ne beğeniyorum, ne beğenmiyorum: 5,8

Fikrim yok: 6,8

<p><strong>EKREM İMAMOĞLU</strong></p><p>Beğeniyorum: 47,0</p><p>Beğenmiyorum: 43,3</p><p>Ne beğeniyorum, ne beğenmiyorum: 4,7</p><p>Fikrim yok: 5,0</p>

EKREM İMAMOĞLU

Beğeniyorum: 47,0

Beğenmiyorum: 43,3

Ne beğeniyorum, ne beğenmiyorum: 4,7

Fikrim yok: 5,0

<p><strong>MERAL AKŞENER</strong></p><p>Beğeniyorum: 43,5&nbsp;</p><p>Beğenmiyorum: 45,2</p><p>Ne beğeniyorum, ne beğenmiyorum: 7,9</p><p>Fikrim yok: 3,4</p>

MERAL AKŞENER

Beğeniyorum: 43,5 

Beğenmiyorum: 45,2

Ne beğeniyorum, ne beğenmiyorum: 7,9

Fikrim yok: 3,4

<p><strong>RECEP TAYYİP ERDOĞAN</strong></p><p>Beğeniyorum: 40,8</p><p>Beğenmiyorum: 51,1</p><p>Ne beğeniyorum, ne beğenmiyorum: 5,6</p><p>Fikrim yok: 2,6</p>

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Beğeniyorum: 40,8

Beğenmiyorum: 51,1

Ne beğeniyorum, ne beğenmiyorum: 5,6

Fikrim yok: 2,6

<p><strong>DEVLET BAHÇELİ</strong></p><p>Beğeniyorum: 33,3</p><p>Beğenmiyorum: 57,8</p><p>Ne beğeniyorum, ne beğenmiyorum: 6,0&nbsp;</p><p>Fikrim yok: 2,9</p>

DEVLET BAHÇELİ

Beğeniyorum: 33,3

Beğenmiyorum: 57,8

Ne beğeniyorum, ne beğenmiyorum: 6,0 

Fikrim yok: 2,9

<p><strong>KEMAL KILIÇDAROĞLU</strong></p><p>Beğeniyorum: 31,4</p><p>Beğenmiyorum: 57,0</p><p>Ne beğeniyorum, ne beğenmiyorum: 8,8</p><p>Fikrim yok: 2,7</p>

KEMAL KILIÇDAROĞLU

Beğeniyorum: 31,4

Beğenmiyorum: 57,0

Ne beğeniyorum, ne beğenmiyorum: 8,8

Fikrim yok: 2,7

<p>Diğer liderin popülerlik sıralaması ise şöyle...</p>

Diğer liderin popülerlik sıralaması ise şöyle...

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