Yurttaş, hangi siyasiyi beğenip beğenmediğini açıkladı!

MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, sosyal medya hesabından Eylül ayında yapılan liderlerin popülaritesi isimli anketin sonuçlarını açıkladı. İlk sırayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş alırken, diğer isimlerin sıralaması dikkati çekti.