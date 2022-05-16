Zam yağmuru dinmek bilmiyor: Yurttaş yeni haftaya böyle başladı!

cumhuriyet.com.tr
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:31
<p>Yurttaşlar, ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken yeni hafta zamlarla başladı. Geçen günlerde süte ve sigaraya gelen zamlara yenileri eklendi.</p> <p>Bugün, akaryakıta zam gelmesi beklenirken çay ve içki grubunda fiyat artışı yaşandı.</p>

Yurttaşlar, ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken yeni hafta zamlarla başladı. Geçen günlerde süte ve sigaraya gelen zamlara yenileri eklendi.

Bugün, akaryakıta zam gelmesi beklenirken çay ve içki grubunda fiyat artışı yaşandı.

<p><strong>İÇKİYE BÜYÜK ZAM</strong></p> <p>Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Mey grubuna zam geldiğini açıkladı.</p> <p>Aybaş, "Mey zammı" diyerek sosyal medya hesabından listeyi paylaştı. Buna göre 70’lik Yeni Rakı, 249 TL’den 283 TL’ye çıktı.</p> <p>Yeni Seri rakı ise 319 TL oldu. Aybaş, başka bir paylaşımında zammın bazı zincir marketlerde raflara yansıtıldığını belirterek, "249 TL olan Yeni Rakı 283 TL olmuş" ifadelerini kullandı.</p>

İÇKİYE BÜYÜK ZAM

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Mey grubuna zam geldiğini açıkladı.

Aybaş, "Mey zammı" diyerek sosyal medya hesabından listeyi paylaştı. Buna göre 70’lik Yeni Rakı, 249 TL’den 283 TL’ye çıktı.

Yeni Seri rakı ise 319 TL oldu. Aybaş, başka bir paylaşımında zammın bazı zincir marketlerde raflara yansıtıldığını belirterek, "249 TL olan Yeni Rakı 283 TL olmuş" ifadelerini kullandı.

<p><strong>ÇAYA ZAM</strong></p> <p>BloombergHT'de yer alan habere göre Çaykur, çaya ortalama yüzde 43.71 oranında zam yaptı. Yeni liste toptan satış yapan şirketlere gönderildi. Çaykur'un haziran ayında çaya yüzde 10-15 oranında bir zam daha yapabileceği iddia ediliyor.</p>

ÇAYA ZAM

BloombergHT'de yer alan habere göre Çaykur, çaya ortalama yüzde 43.71 oranında zam yaptı. Yeni liste toptan satış yapan şirketlere gönderildi. Çaykur'un haziran ayında çaya yüzde 10-15 oranında bir zam daha yapabileceği iddia ediliyor.

<p><strong>SOFRALARIN TUZU DA KALMADI</strong></p> <p>Mutfakların olmazsa olmazı tuzun da fiyatı bir yılda üçe katlandı. Farklı marketlerde 18 Mayıs 2021’de 4 lira ila 5 lira 80 kuruş arasında değişen fiyatlarla raflarda yerini alan ürünün fiyatı iki katına çıktı.</p> <p>Kendilerini “ucuzluk marketi” olarak adlandıran zincir marketlerde yarım kilogramlık tuzun fiyatı 11 liraya dayandı.</p>

SOFRALARIN TUZU DA KALMADI

Mutfakların olmazsa olmazı tuzun da fiyatı bir yılda üçe katlandı. Farklı marketlerde 18 Mayıs 2021’de 4 lira ila 5 lira 80 kuruş arasında değişen fiyatlarla raflarda yerini alan ürünün fiyatı iki katına çıktı.

Kendilerini “ucuzluk marketi” olarak adlandıran zincir marketlerde yarım kilogramlık tuzun fiyatı 11 liraya dayandı.

<p>Bir zam beklentisi de ilaç fiyatlarına ilişkin oldu.</p> <p>BloombergHT'de yer alan habere göre, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, güncel Euro kurunun yüzde 40'ı olarak uygulanan 6,2925'lik ilaç kurunun yüzde 70'e çıkması talebinde bulundu. Bu talebin gerçekleşmesi durumunda ilaç fiyatlarına yüzde 75 zam gelecek.</p>

Bir zam beklentisi de ilaç fiyatlarına ilişkin oldu.

BloombergHT'de yer alan habere göre, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, güncel Euro kurunun yüzde 40'ı olarak uygulanan 6,2925'lik ilaç kurunun yüzde 70'e çıkması talebinde bulundu. Bu talebin gerçekleşmesi durumunda ilaç fiyatlarına yüzde 75 zam gelecek.

<p>Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, Türk kahvesine yüzde 21, küp ve toz şekere ise yüzde 20 zam geldiğini açıkladı. </p>

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, Türk kahvesine yüzde 21, küp ve toz şekere ise yüzde 20 zam geldiğini açıkladı. 

<p><strong>BİR YILDA FİYATI İKİYE KATLANDI</strong></p> <p>Yumurta Üreticileri Merkez Birliği’nin (Yum-Bir) bugün yayımladığı fiyat listesine göre Katma Değer Vergisi (KDV) hariç büyük boy yumurtanın fiyatı 1 liradan 1 lira 10 kuruşa, 90 kuruş olan orta boy yumurtanın fiyatı ise 1 liraya çıktı. Büyük boy yumurtada artış yüzde 10 olurken orta boyda fiyat artışı yüzde 12,5 olarak gerçekleşti. Yum-Bir’in 16 Mayıs tarihli fiyat bülteninde KDV’siz fiyatlar yer alıyor. Marketlerde ise bugün büyük boy yumurtanın adet fiyatı 1,5 lirayı geçti.</p> <p>Açıklanan toptan fiyatlar market ve bölgelere göre değişim gösteriyor.</p>

BİR YILDA FİYATI İKİYE KATLANDI

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği’nin (Yum-Bir) bugün yayımladığı fiyat listesine göre Katma Değer Vergisi (KDV) hariç büyük boy yumurtanın fiyatı 1 liradan 1 lira 10 kuruşa, 90 kuruş olan orta boy yumurtanın fiyatı ise 1 liraya çıktı. Büyük boy yumurtada artış yüzde 10 olurken orta boyda fiyat artışı yüzde 12,5 olarak gerçekleşti. Yum-Bir’in 16 Mayıs tarihli fiyat bülteninde KDV’siz fiyatlar yer alıyor. Marketlerde ise bugün büyük boy yumurtanın adet fiyatı 1,5 lirayı geçti.

Açıklanan toptan fiyatlar market ve bölgelere göre değişim gösteriyor.

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