Zam yağmuru dinmek bilmiyor: Yurttaş yeni haftaya böyle başladı!
İÇKİYE BÜYÜK ZAM
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Mey grubuna zam geldiğini açıkladı.
Aybaş, "Mey zammı" diyerek sosyal medya hesabından listeyi paylaştı. Buna göre 70’lik Yeni Rakı, 249 TL’den 283 TL’ye çıktı.
Yeni Seri rakı ise 319 TL oldu. Aybaş, başka bir paylaşımında zammın bazı zincir marketlerde raflara yansıtıldığını belirterek, "249 TL olan Yeni Rakı 283 TL olmuş" ifadelerini kullandı.
SOFRALARIN TUZU DA KALMADI
Mutfakların olmazsa olmazı tuzun da fiyatı bir yılda üçe katlandı. Farklı marketlerde 18 Mayıs 2021’de 4 lira ila 5 lira 80 kuruş arasında değişen fiyatlarla raflarda yerini alan ürünün fiyatı iki katına çıktı.
Kendilerini “ucuzluk marketi” olarak adlandıran zincir marketlerde yarım kilogramlık tuzun fiyatı 11 liraya dayandı.
Bir zam beklentisi de ilaç fiyatlarına ilişkin oldu.
BloombergHT'de yer alan habere göre, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, güncel Euro kurunun yüzde 40'ı olarak uygulanan 6,2925'lik ilaç kurunun yüzde 70'e çıkması talebinde bulundu. Bu talebin gerçekleşmesi durumunda ilaç fiyatlarına yüzde 75 zam gelecek.
BİR YILDA FİYATI İKİYE KATLANDI
Yumurta Üreticileri Merkez Birliği’nin (Yum-Bir) bugün yayımladığı fiyat listesine göre Katma Değer Vergisi (KDV) hariç büyük boy yumurtanın fiyatı 1 liradan 1 lira 10 kuruşa, 90 kuruş olan orta boy yumurtanın fiyatı ise 1 liraya çıktı. Büyük boy yumurtada artış yüzde 10 olurken orta boyda fiyat artışı yüzde 12,5 olarak gerçekleşti. Yum-Bir’in 16 Mayıs tarihli fiyat bülteninde KDV’siz fiyatlar yer alıyor. Marketlerde ise bugün büyük boy yumurtanın adet fiyatı 1,5 lirayı geçti.
Açıklanan toptan fiyatlar market ve bölgelere göre değişim gösteriyor.
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