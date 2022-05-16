Zam yağmuru dinmek bilmiyor: Yurttaş yeni haftaya böyle başladı!

Bir zam beklentisi de ilaç fiyatlarına ilişkin oldu.

BloombergHT'de yer alan habere göre, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, güncel Euro kurunun yüzde 40'ı olarak uygulanan 6,2925'lik ilaç kurunun yüzde 70'e çıkması talebinde bulundu. Bu talebin gerçekleşmesi durumunda ilaç fiyatlarına yüzde 75 zam gelecek.