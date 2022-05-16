Son Dakika: Türk kahvesi ve şekere dev zam!

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:03

Türkiye, ekonomik krizle boğuşurken gıda, giyim ve akaryakıt zamları da peş peşe gelmeye devam ediyor. Bugün çay ve alkole gelen dev zammın ardından Türk kahvesi ve şekere de zam geldiği duyuruldu.

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, Türk kahvesine yüzde 21, küp ve toz şekere ise yüzde 20 zam geldiğini açıkladı.

"BU ŞEKİLDE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETME KALMAZ"

Zamların ardından orta ölçekli işletme kalmayacağını belirten Aybaş, "Sadece alkol ve sigara zammı kendi başına zaten seküler yaşama müdahale. Bu zamlarla kaçağın önü kesilmez. Vatandaş çareyi isyan etmekten ziyade kaçağı seçerek zamları kanıksıyor. Herkes kendi bütçesine göre haklı" ifadelerini kullandı.

BUGÜN HANGİ ÜRÜNLERE NE KADAR ZAM GELDİ?

ALKOLE DEV ZAM

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Mey grubuna zam geldiğini açıkladı.

Aybaş, "Mey zammı" diyerek sosyal medya hesabından listeyi paylaştı. Buna göre 70’lik Yeni Rakı, 249 TL’den 283 TL’ye çıktı. Yeni Seri rakı ise 319 TL oldu.

ÇAYA ZAM

BloombergHT'de yer alan habere göre Çaykur, çaya ortalama yüzde 43.71 oranında zam yaptı. Yeni liste toptan satış yapan şirketlere gönderildi. Çaykur'un haziran ayında çaya yüzde 10-15 oranında bir zam daha yapabileceği iddia ediliyor.

TÜRK KAHVESİNE ZAM

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın yaptığı açıklamaya göre bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 21 zam geldi.

ŞEKERE ZAM

Toz ve küp şeker fiyatlarına da yüzde 20 zam geldi.