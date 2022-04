Zamlar baş döndürdü: Yurttaş güne böyle başladı!

Yılın ilk üç ayında et fiyatları toptanda yüzde 20-25 oranındaki artışla 80-85 lira bandına geldi. Yeni zamla, dana karkasın kilosu 90 liraya ulaşırken 31 Mart itibarıyla yeni fiyatlar geçerli olacak. Perakendedeki mevcut fiyatların üzerine 10-15 lira civarı zam olarak yansıyacak. Dünya gazetesinden Ömer Gören’e açıklamalarda bulunan Yücelen Et firmasının yetkilisi Erkan Diler, “Bayrama kadar kırmızı ete, 5-6 lira daha zam gelecek gibi gözüküyor. Hayvan varlığında sıkıntı yok ama dana yerine maalesef ki süt veren damızlık inekler kesiliyor. Böyle giderse, 6 ay içinde et krizi kapıda demek” ifadelerini kullandı.