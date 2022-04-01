Zamlar baş döndürdü: Yurttaş güne böyle başladı!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayınlanan yeni kararda, Türk Telekom’un toptan tarife fiyatlarında yüzde 67 oranında bir artışa gideceği belirtildi. BTK’nin onayladığı yüzde 67’lik büyük zam oranı ise tepkilere yol açarken Türk Telekom’dan toptan hizmet satın alarak milyonlarca aboneye internet ve sabit telefon hizmeti sunan alternatif işletmecilerin bu durumdan finansal olarak büyük zarara uğrayacağı belirtiliyor. Bu nedenle tüketicilerin önümüzdeki dönemde çok daha yüksek internet ve sabit telefon faturaları ödemek zorunda kalacağına dikkat çekiliyor.