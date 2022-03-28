Zelenski, Ukrayna’daki savaşın çarpıcı görüntülerini yayımladı

IHA
28 Mart 2022 Pazartesi, 09:22
<p>Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın ülkesine 1 aydır sürdürdüğü saldırılara dair çarpıcı görüntülere yer vererek, Ukrayna’da devam eden savaşta yaşanılanlara ilişkin açıklama düzenledi.</p>

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın ülkesine 1 aydır sürdürdüğü saldırılara dair çarpıcı görüntülere yer vererek, Ukrayna’da devam eden savaşta yaşanılanlara ilişkin açıklama düzenledi.

<p>Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın ülkesine başlattığı saldırının üzerinden 1 ay geçmesi üzerine ülkede yaşananlara ve saldırılara ilişkin bir klip yayınladı.</p>

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın ülkesine başlattığı saldırının üzerinden 1 ay geçmesi üzerine ülkede yaşananlara ve saldırılara ilişkin bir klip yayınladı.

<p>Zelenski, Rusya’nın Ukrayna saldırılarında zarar gören kentlerin, yıkılan binaların, bombalanan hastanelerin ve ülkeden ayrılan Ukraynalı mültecilerin görüntülerini paylaştı.&nbsp;</p>

Zelenski, Rusya’nın Ukrayna saldırılarında zarar gören kentlerin, yıkılan binaların, bombalanan hastanelerin ve ülkeden ayrılan Ukraynalı mültecilerin görüntülerini paylaştı. 

<p>Uluslararası düzeyde Ukrayna’ya destek olmak için bir Polonya televizyon kanalının başlattığı yardım maratonu için hazırlanan klipte Zelenski, <strong>"Bir ay geçti ve biz hala savaşıyoruz. Arzulamadığımız bir savaşta elinde bir silah ve çıplak elleriyle halk barışı kazanmak için ayağa kalktı. Eskisi gibi yaşamak için, seninle özgürce yaşamak için. Ukrayna ile barış içinde olan herkesle yaşamak için"</strong> diyerek Ukrayna halkının Rusya’ya karşı direnişine dikkat çekti.</p>

Uluslararası düzeyde Ukrayna’ya destek olmak için bir Polonya televizyon kanalının başlattığı yardım maratonu için hazırlanan klipte Zelenski, "Bir ay geçti ve biz hala savaşıyoruz. Arzulamadığımız bir savaşta elinde bir silah ve çıplak elleriyle halk barışı kazanmak için ayağa kalktı. Eskisi gibi yaşamak için, seninle özgürce yaşamak için. Ukrayna ile barış içinde olan herkesle yaşamak için" diyerek Ukrayna halkının Rusya’ya karşı direnişine dikkat çekti.

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