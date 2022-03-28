Zelenski, Ukrayna’daki savaşın çarpıcı görüntülerini yayımladı
Uluslararası düzeyde Ukrayna’ya destek olmak için bir Polonya televizyon kanalının başlattığı yardım maratonu için hazırlanan klipte Zelenski, "Bir ay geçti ve biz hala savaşıyoruz. Arzulamadığımız bir savaşta elinde bir silah ve çıplak elleriyle halk barışı kazanmak için ayağa kalktı. Eskisi gibi yaşamak için, seninle özgürce yaşamak için. Ukrayna ile barış içinde olan herkesle yaşamak için" diyerek Ukrayna halkının Rusya’ya karşı direnişine dikkat çekti.
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