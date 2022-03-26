Zelenski, Katar'a seslendi: Petrol ve doğalgaz üretimini artırın
Ukrayna lideri Zelenski bu kez Katar'da hükümet yetkililerinin katıldığı enerji konferansında konuştu. Zelenski, Katar'dan Rusya'nın enerji tahakkümüne karşı doğalgaz üretimini artırmasını istedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski birçok ülkedeki toplantı ve etkinliklere videokonferans yöntemiyle bağlanarak seslenmeye devam ediyor. Zelenski bu kez Katar'ın başkenti Doha'da bugün küresel enerji krizi temasıyla yapılan Doha Forum 2022 konferansına canlı bağlantıyla katıldı.
Katar Emiri Hamed Al Sani'nin de hazır bulunduğu konferans katılımcılarına seslenen Zelenski, "21'inci yüzyılda adaleti yerine getirmeye çalışıyoruz ancak 31 gündür adaleti henüz sağlayabilmiş değiliz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında savunmamız devam ediyor. Halkımız ile birlikte barışı sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Katar gibi doğalgaz ve petrol ihraç eden ülkelerin, dünyanın Rusya'ya enerji bakımından ihtiyacı olmadığını göstermesi gerektiğini belirten Zelenski, "Katar üretimini artırıp gerekli talebi karşılamalı ve (Rusya'ya) enerjinin bir silah olmadığı gösterilmelidir" dedi.
"NÜKLEER SİLAH TEHDİDİ TÜM İNSANLIĞA KARŞI"
Rusya'nın nükleer silahlarla ilgili açıklamasını da hatırlatan Zelenski, "Rusya nükleer silah kullanma tehdidinde bulunuyor. Olması halinde bu sadece bir ülkeye değil tüm insanlığa karşı olacaktır" diye konuştu.
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