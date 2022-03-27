Zeliha Berksoy kimdir, nereli, kaç yaşında, annesi ve babası kim?

1990'da Yıldırım Aktuna'nın Bakırköy Belediye Başkanı olduğu dönemde, Türkiye'nin üçüncü ödenekli tiyatrosu olan Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nu kurdu ve 1990-1994 yılları arasında bu kurumun genel sanat yönetmenliği görevini sürdürdü.

Güngören ve Ataköy'deki iki sahnede oyunlar sahneledi. Bu başarısından ötürü Türkiye Eleştirmenler Birliği (TEB) Ödülü’ne layık görüldü.

