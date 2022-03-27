Zeliha Berksoy kimdir, nereli, kaç yaşında, annesi ve babası kim?
Usta oyuncu Zeliha Berksoy, bugün 76. yaşını kutluyor. Berksoy'un kulislerde geçen çocukluğu yetişkinlik yaşamını sahnelerde geçirmesini sağladı. Ailesi sayesinde küçük yaşlarda tanıştığı sahne tutkusu haline geldi.
Dünya tiyatro edebiyatının yerli ve yabancı, belli başlı oyun yazarlarının eserlerinde başrol oynadı. 1972'den bu yana sayısız Brecht konseri verdi.
1978'de İstanbul Devlet Konservatuvarı'nın (günümüzdeki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı) Tiyatro Bölümünün kurulmasında görev aldı. 1990'da Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nu kurdu ve beş yıl genel sanat yönetmenliğini sürdürdü. 2000’de Tiyatro Anasanat Dalı'nda profesörlük unvanı aldı.
1946 yılında İstanbul'da doğdu. Annesi, opera sanatçısı Semiha Berksoy, babası piyanist Ercüment Siyavuşgil'dir.
Annesinden dolayı çocukluğu operalar, Devlet Tiyatroları kulisleri, turneler, yurt dışı gezileri arasında geçti.
Çocuk yaşta küçük rollerle sahneye çıkmaya başladı. 4 yaşında Shakespeare'in Yanlışlıklar Komedyası oyununda sahneye çıktı; 9 yaşında Köşebaşı oyununda dilenci bir çocuk rolünde, 11 yaşında ise Cadı Kazanı'nda Batty Parish rolünü oynadı.
Ankara Devlet Konservatuvarı'nın tiyatro bölümünde öğrenim gördü. Cüneyt Gökçer, Mahir Canova, Salih Caner ve Nurettin Sevim'in öğrencisi oldu. Beş yıllık eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda stajyer olarak göreve başladı.
Refik Erduran'ın "Uçurtmanın Zinciri", Adalet Ağaoğlu'nun "Çatıdaki Çatlak", Barillet ve Grey'in "Kaktüs Çiçeği" oyunlarında başrol oynadı.
Devlet Tiyatrosu Yönetim Kurulu tarafından ihtisasını yapması için Almanya'ya gönderilmesine karar verilen Berksoy, 1967'de Berlin'e gitti.
Epik tiyatro anlayışıyla oyunlar yazan Vasıf Öngören'in ısrarlı talebiyle Zeliha Berksoy, Öngören'in 1966-1968 yıllarında yazdığı ve ilk defa 1969-1970 sezonunda Ankara Birlik Tiyatrosu'nda sahnelenen Asiye Nasıl Kurtulur? oyununa Asiye'yi canlandırdı ve bu oyunla adını Türkiye çapında duyurdu.
Oyunda annesi Semiha Hanım da, Asiye'nin annesi Zehra rolünü oynadı. Büyük başarı kazanan oyun, Ankara Birlik Tiyatrosu'nda iki yıl boyunca sergilendi.
Berksoy, 1971 yılında İstanbul'a yerleşti ve Dostlar Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı.
Dostlar Tiyatrosu'nda "Analık Davası", "Kafkas Tepeşir Dairesi", "Asiye Nasıl Kurtulur?", "Lola Blau-Mavi Lola", "Ezenler, Ezilenler, Başkaldıranlar", "Dimitrof Olayı", İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda "Taranta Babu'ya Mektuplar", Orta Oyuncular'da "Kahraman Bakkal Süper Markete Karşı" ve "Anna'nın 7 Ölümcül Silahı" oynadı.
İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda Ferhan Şensoy'un yönettiği Keşanlı Ali Destanı önemli rollerinden birisi oldu.
1988'de Keşanlı Ali Destanı'ndaki Zilha rolü ile Nokta dergisi "Doruktakiler" ödülünü aldı.
1972 yılından itibaren Almanca olarak verdiği Brecht Konserleri'nin sahne yaşamında önemli bir yeri oldu.
1979 yılına Genco Erkal, Brecht'in şiir, şarkı ve öykülerini Türkçe olarak "Brecht Kabare" adlı müzikli gösteri haline getirdi.
1970'li yılların sonlarında TRT televizyonunda ilk kez yayınlanan "Cabaret" adlı filmde Liza Minnelli'nin oynadığı Sally karakterinin Türkçe seslendirmesini de Zeliha Berksoy gerçekleştirdi.
1974 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı'nda sahne dersleri vermeye başladı.
Bu kurumda Tiyatro Bölümünün kurulmasında görev aldı. 1982 yılında üniversite statüsüne giren ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın adını alan okulda 2013 yılına kadar Tiyatro Ana Sanat Dalı Başkanlığı'nı sürdürdü.
2000 yılında profesör ünvanını aldı.
1990'da Yıldırım Aktuna'nın Bakırköy Belediye Başkanı olduğu dönemde, Türkiye'nin üçüncü ödenekli tiyatrosu olan Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nu kurdu ve 1990-1994 yılları arasında bu kurumun genel sanat yönetmenliği görevini sürdürdü.
Güngören ve Ataköy'deki iki sahnede oyunlar sahneledi. Bu başarısından ötürü Türkiye Eleştirmenler Birliği (TEB) Ödülü’ne layık görüldü.
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