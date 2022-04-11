Zencefilin faydaları neler, zararları var mı, nasıl tüketilir?

Zencefil yaklaşık 150 bileşen içeriyor. Uçucu yağlar açısından zengin olan bitkinin ana yetiştirme alanları ise dünyanın tropikal ve subtropikal bölgeleri. Zencefil, esas olarak uçucu yağlar, reçine ve reçine asidi ile gingerolden oluşuyor. Gingerol, bitkinin keskin tadını oluşturuyor.

Ayrıca borneol ve sineol gibi sindirim ve dolaşımı uyarıcı maddeler içeriyor. C vitamini, demir, magnezyum, kalsiyum, potasyum, fosfor ve sodyum zencefilin içerdiği vitamin ve mineraller arasında yer alıyor. Zencefil yaklaşık yüzde 2 uçucu yağ içeriyor; yağ, gıda, parfüm ve ilaç endüstrilerinde kullanılıyor. Zencefil biraz acı bir tada sahip ve genellikle kurutulup öğütülerek baharat olarak ekmekleri, sosları, köri yemeklerini, şekerlemeleri, turşuları ve içecekleri tatlandırmak için kullanılıyor.

