Zeytin ağaçlarının kıymeti mitolojik öykülerde nasıl anlatıldı?

ZEYTİN DALI UZATMAK TABİRİ NEREDEN GELİR?

Klasik Yunan mitolojisi anlatısına göre, Atina kentinin koruyuculuğu üzerine bir yarışma başlatılır.

Bu zorlu yarışmayı düzenleyen tanrılar tanrısı Zeus, yarışma şartı olarak kendisine en güzel ve en kıymetli hediyeyi getirene şehrin koruyucusu ünvanını vereceğini söyler.

Bu yarışmada iki büyük rakip vardır: Denizlerin büyük tanrısı Poseidon ve zekasıyla büyüleyen savaşçı tanrıça Athena.

Tanrıların rekabeti güçlüdür, Zeus'a en güzel ve en kıymetli hediyeyi vermek için yarışmak tam da tanrıların işi olsa gerek.

İlk olarak Poseidon hediyesini açıklar. Poseidon, mızrağıyla bir kayaya vurur.

Kayadan denizlerin gücünü simgeleyen tuzlu su çıkar.