Zincir marketlerden indirim açıklamaları: Ayçiçek yağı ne kadar oldu?
A-101 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI
Vera 1 lt ayçiçek yağı 23,90 TL
Vera 2 lt ayçiçek yağı 44,50 TL
Vera 4 lt ayçiçek yağı 72,95 TL
Vera 5 lt ayçiçek yağı 109,90 TL
Biryağ Ayçiçek Yağı Pet 5 L 134,90 TL
Biryağ Ayçiçek Yağı 2 L 74,90 TL
Biryağ Ayçiçek Yağı 5 L 66,50 TL
Yudum Bitkisel Sıvı Yağ Omega 3 3000 Ml 84,90 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 3 L 69,95 TL
Sırma Ayçiçek Yağı 4 L 79,95 TL
Sırma Ayçiçek Yağı 4 L 74,90 TL
CARREFOURSA AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI
Yudum Ayçiçek Yağı 1 lt 39,90 TL
Biryağ Ayçiçek Yağı 2 lt 74,95 TL
Biryağ Ayçiçek Yağı 1 lt 37,95 TL
Carrefour Ayçiçek Yağı 1 lt 25,90 TL
Carrefour Ayçiçek Yağı 2 lt 49,90 TL
Carrefour Ayçiçek Yağı Pet 5 lt 109,00 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 2 lt Pet 59,90 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 3 Lt 102,90 TL
Carrefour Ayçiçek Yağı 18 lt 452,90 TL
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