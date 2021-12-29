Zincir marketlerden indirim açıklamaları: Ayçiçek yağı ne kadar oldu?

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2021 Çarşamba, 16:43
Zincir marketlerden indirim açıklamaları: Ayçiçek yağı ne kadar oldu?

Döviz kurlarında yaşanan ani yükselişle ürün fiyatları zamlanan marketlerden, kurda yaşanan gerileme sonrası peş peşe indirim açıklaması geldi.

Zincir marketlerden indirim açıklamaları: Ayçiçek yağı ne kadar oldu?

Gelen zamlar sonrası Ayçiçek yağı fiyatları rekor kırmıştı. Yurttaşlara ürün tedarik eden BİM, A-101 ve Şok zincir marketler başta olmak üzere CarrefourSa ve Migros Ayçiçek yağı fiyatında indirim yaptığını açıkladı.

İşte zincir marketlerdeki ayçiçek yağı fiyatları;

Zincir marketlerden indirim açıklamaları: Ayçiçek yağı ne kadar oldu?

A-101 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Vera 1 lt ayçiçek yağı 23,90 TL

Vera 2 lt ayçiçek yağı 44,50 TL

Vera 4 lt ayçiçek yağı 72,95 TL

Vera 5 lt ayçiçek yağı 109,90 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı Pet 5 L 134,90 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 2 L 74,90 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 5 L 66,50 TL

Yudum Bitkisel Sıvı Yağ Omega 3 3000 Ml 84,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 3 L 69,95 TL

Sırma Ayçiçek Yağı 4 L 79,95 TL

Sırma Ayçiçek Yağı 4 L 74,90 TL

Zincir marketlerden indirim açıklamaları: Ayçiçek yağı ne kadar oldu?

ŞOK AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI 

Evin 5 lt ayçiçek yağı 109,90 TL

Evin 2 lt ayçiçek yağı 45,90 TL

Evin 1 lt ayçiçek yağı 23,90 TL

Zincir marketlerden indirim açıklamaları: Ayçiçek yağı ne kadar oldu?

BİM AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI 

Sole 5 lt ayçiçek yağı 109,90 TL

Sole 2 lt ayçiçek yağı 45,90 TL

Sole 1 lt ayçiçek yağı 23,90 TL

Zincir marketlerden indirim açıklamaları: Ayçiçek yağı ne kadar oldu?

CARREFOURSA  AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Yudum Ayçiçek Yağı 1 lt 39,90 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 2 lt 74,95 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 1 lt 37,95 TL

Carrefour Ayçiçek Yağı 1 lt 25,90 TL

Carrefour Ayçiçek Yağı 2 lt 49,90 TL

Carrefour Ayçiçek Yağı Pet 5 lt 109,00 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 2 lt Pet 59,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 3 Lt 102,90 TL

Carrefour Ayçiçek Yağı 18 lt 452,90 TL

Zincir marketlerden indirim açıklamaları: Ayçiçek yağı ne kadar oldu?

MİGROS AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Migros Ayçiçek Yağı 1 L 25,90 TL

Migros Ayçiçek Yağı 2 L 49,90 TL

Migros Ayçiçek Yağı 5 L 109,00 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 2 L 68,90 TL

TARIM KREDİ AYÇİÇEK YAĞI FİYATI

5 lt Tarım Kredi Ayçiçek Yağı – 105.90 TL


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