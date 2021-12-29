Zincir marketlerden indirim açıklamaları: Ayçiçek yağı ne kadar oldu?

Gelen zamlar sonrası Ayçiçek yağı fiyatları rekor kırmıştı. Yurttaşlara ürün tedarik eden BİM, A-101 ve Şok zincir marketler başta olmak üzere CarrefourSa ve Migros Ayçiçek yağı fiyatında indirim yaptığını açıkladı.

İşte zincir marketlerdeki ayçiçek yağı fiyatları;