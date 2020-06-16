<p>WhatsApp'ta yeni bir dönem başlıyor.</p><p>En çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, kullanıcıların birbirlerine para transferi yapmalarına imkan sağlayan özelliğini kullanıma sundu.</p>
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WhatsApp'ta yeni bir dönem başlıyor.

En çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, kullanıcıların birbirlerine para transferi yapmalarına imkan sağlayan özelliğini kullanıma sundu.

<p>Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in&nbsp; Facebook hesabı üstünden Brezilya'da yaşayan kişilerin WhatsApp'tan para gönderip alabileceğini duyurdu.&nbsp;<br></p>
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Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in  Facebook hesabı üstünden Brezilya'da yaşayan kişilerin WhatsApp'tan para gönderip alabileceğini duyurdu. 

<p>İlk olarak 2018'de Hindistan'da denenmeye başlanan özellik Facebook Pay üzerinden kullanılıyor.&nbsp;<br></p>
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İlk olarak 2018'de Hindistan'da denenmeye başlanan özellik Facebook Pay üzerinden kullanılıyor. 

<p>Tüm bunların yanı sıra artık işletmeler WhatsApp üstünden satış yapabilecek. Bu uygulamaların Brezilya'da başlamasından sonra, dünya genelinde ne zaman yayınlanacağı merak edilen bir başka nokta.<br></p>
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Tüm bunların yanı sıra artık işletmeler WhatsApp üstünden satış yapabilecek. Bu uygulamaların Brezilya'da başlamasından sonra, dünya genelinde ne zaman yayınlanacağı merak edilen bir başka nokta.

<p>Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in Facebook hesabı üstünden yaptığı paylaşımda, "Bugün Brezilya'da WhatsApp kullanan kişiler için ödeme özelliğini başlatıyoruz. Fotoğraf paylaşmak kadar kolay para gönderip alıyoruz. Ayrıca küçük işletmelerin WhatsApp'ta satış yapmalarını sağlıyoruz.<br></p>
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Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in Facebook hesabı üstünden yaptığı paylaşımda, "Bugün Brezilya'da WhatsApp kullanan kişiler için ödeme özelliğini başlatıyoruz. Fotoğraf paylaşmak kadar kolay para gönderip alıyoruz. Ayrıca küçük işletmelerin WhatsApp'ta satış yapmalarını sağlıyoruz.

<p>Bunu yapmak için, uygulamalarımızda ödeme yapmak için güvenli ve tutarlı bir yol sunan Facebook Pay'i kullanıyoruz. Bunu mümkün kıldıkları için tüm ortaklarımıza teşekkür etmek istiyorum. Banco do Brezilya, Nubank, Sicredi ve Brezilya'daki önde gelen ödeme işlemcisi Cielo da dahil olmak üzere yerel bankalarla çalışıyoruz.</p>
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Bunu yapmak için, uygulamalarımızda ödeme yapmak için güvenli ve tutarlı bir yol sunan Facebook Pay'i kullanıyoruz. Bunu mümkün kıldıkları için tüm ortaklarımıza teşekkür etmek istiyorum. Banco do Brezilya, Nubank, Sicredi ve Brezilya'daki önde gelen ödeme işlemcisi Cielo da dahil olmak üzere yerel bankalarla çalışıyoruz.

<p>Whatsapp'ta ödemeleri yaygınlaştırdığımız ilk ülke Brezilya. Daha fazlası yakında gelecek!" ifadelerini kullandı.</p>
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Whatsapp'ta ödemeleri yaygınlaştırdığımız ilk ülke Brezilya. Daha fazlası yakında gelecek!" ifadelerini kullandı.

<p>Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu özellik bireysel kullanıcılar için ücretsiz olacakken, işletmelere ödeme almak için bir ücret talep edilecek.</p>
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu özellik bireysel kullanıcılar için ücretsiz olacakken, işletmelere ödeme almak için bir ücret talep edilecek.

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