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Bunu yapmak için, uygulamalarımızda ödeme yapmak için güvenli ve tutarlı bir yol sunan Facebook Pay'i kullanıyoruz. Bunu mümkün kıldıkları için tüm ortaklarımıza teşekkür etmek istiyorum. Banco do Brezilya, Nubank, Sicredi ve Brezilya'daki önde gelen ödeme işlemcisi Cielo da dahil olmak üzere yerel bankalarla çalışıyoruz.