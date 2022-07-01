Avrupa’ya tatile çıkacaklara birbirinden önemli bilgiler

01 Temmuz 2022 Cuma, 16:33

Herkesin beklentisini karşılayacak farklı tatil seçenekleri ile bu ülkeler arasından tercih yapmak ise bir hayli zor olmaktadır. İşte Avrupa’ya gitmek isteyenlere tatil planı yapmadan önce ihtiyaç duyacakları tüm bilgiler!

Avrupa Tatilinizi Taçlandıracak En Güzel Ülkeler

Avrupa tatiline çıkmak isteyen turistlerin en çok rağbet ettiği ülkelerin başında İtalya yer almaktadır. Her kesimden turist için Avrupa gezi rehberi için bir liste yapılacak olursa ilk sırasında yer alan bu ülke, pek çok açıdan ayrıcalıklarla dolu bir tatil yapmak isteyenlere göz kırpmaktadır. Tarihi açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan İtalya bununla birlikte doğal güzellikleri, eğlenceli cazibe merkezleri ve damak çatlatan lezzetleri ile turistlere güzel bir tatil deneyimi yaşatmaktadır. İtalya’da turistlerin ilk ziyaret ettikleri durak ise başkent Roma’dır. Büyüleyici atmosferi ile ziyaretçilerini adeta kendisine hayran bırakan başkent, Antik Roma döneminden kalan eserleri, Barok dönemine ait kiliseleri ve sanat müzeleri gezerken öğrenmeyi seven kaşifler için ayrıcalıklı bir deneyim sunmaktadır. Bunun yanı sıra romantizm denilince akla gelen ilk şehir Venedik’tir. Sularla kaplı bu şehir İtalya tatilini taçlandırmak için harika bir seçenektir. Venedik’te gondol gezisi ile şehrin dayanıklı ve tarihi yapılarını görmek turistlere bambaşka bir deneyim yaşatmaktadır.

Avrupa tatili denilince akla gelen bir diğer ülke ise kesinlikle Fransa’dır. Alışılmışın dışında bir tatil deneyimi yaşamak için Fransa’da önerilebilecek en iyi şehir ise Nantes’tir. Orta Çağ’dan kalma yapıları ve şatoları ile ziyaretçilerini bir anda yüzyıllar öncesine götürmektedir. Öte yandan Fransa’nın başkenti Paris, Avrupa’da tatil yapmak isteyen milyonlarca kişinin rüyalarını süslemektedir. Dünyaca meşhur Eyfel Kulesi ile bilinen Paris, bu cazibe merkezinin yanı sıra başka etkileyici mekanlara da ev sahipliği yapmaktadır. Işıltılı ve göz alıcı atmosferiyle Şanzelize Caddesi de şehirde görülmesi gereken yerlerden sadece biridir.

Avrupa’nın cazibe merkezi ülkelerinden biri de Yunanistan’dır. Masmavi denizi, rengarenk adaları ve tarih dolu şehirleriyle bilinen Yunanistan huzurlu bir tatil arayışında olanlara en iyi seçeneği sunmaktadır. Başlı başına bir açık hava müzesi olan ülkede Antik Yunan medeniyetinden kalan birçok iz rahatlıkla görülebilmektedir. Yunanistan’da mutlaka keşfedilmesi gereken şehir ise dolu dolu tarihiyle Atina’dır.

Eğlence Meraklılarına Avrupa’da Gece Hayatı

Gezerken mutlaka eğlenmeliyim diyen seyahat tutkunları için en güzel Avrupa ülkesi Almanya’dır. Görkemli tarihinin yanı sıra ülkenin en ilgi çekici özelliği eğlence hayatıdır. Çocuklarla birlikte tatil yapmak isteyen ziyaretçiler için birçok eğlence merkezi bulunan ülkede gece hayatı denilince akla gelen ilk şehir Berlin’dir. Hava karardıktan sonra dahi uyumayan bu şehirde gün ışıyana kadar eğlenmek mümkündür. Kısacası Almanya’da herkesin beklentisine uygun sayısız eğlence mekânı misafirlerini beklemektedir. Avrupa’nın en eğlenceli ülkelerinden biri de Sırbistan’dır. Tahmini zor olsa da özellikle ülkenin başkenti olan Belgrad hafta içi dahi capcanlıdır. Başkent dünya klasmanında ilk sıralarda yer alan eğlence mekanlarına ev sahipliği yapmaktadır. Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği noktada yer alan kentte tekneler dahi gece kulüpleri haline gelmiştir.

Tatilde Doyasıya Yemek Yemek İsteyenlere Avrupa Ülkelerinin En Meşhur Lezzetleri

Gastronomi denilince akla gelen ilk ülke elbette İtalya’dır. Özgün mutfağı ile dünyaya örnek olan İtalya’nın en ünlü yemeği ise herkesin bildiği gibi pizza ya da makarnadır. Bunun yanı sıra bu ilgi çekici ülkede yenilebilecek en meşhur yemeklerden biri pirincin belki de en güzel hali olan risottodur. Ancak İtalya’yı anınca lazanyayı önermemek olmaz. Makarnanın başka bir güzel hali olan bu yemek beyaz şarapla birlikte tüketildiğinde tadanlara eşsiz bir haz sağlamaktadır.

Tarifleri neredeyse tüm dünya mutfaklarında kullanılan Fransa’da oldukça gelişmiş bir yemek kültürüne sahiptir. Örneğin birçok kişinin lezzetli tarifler oluşturmak için kullandığı beşamel sos Fransız mutfağına aittir. Genellikle tatlılarıyla bilinen Fransız mutfağının akla gelen ilk lezzeti ise kesinlikle eklerdir. Bunun yanı sıra Fransızların kahvaltıda sıkça tükettiği dünyaca ünlü bir başka lezzet ise kruvasandır. Sıcak ve çıtır çıtır bir kruvasan Fransa tatilini taçlandıracaktır.

Avrupa’da Alışveriş Yapmak için Biçilmiş Kaftan Ülkeler

Alışveriş severler için gidilmesi gereken ilk durak elbette İtalya’nın en bilinen şehirlerinden biri olan Milano’dur. Modaya öncülük etmesiyle bilinen Milano’da dünyaca ünlü tüm markaların mağazaları bulunmaktadır. Burada uğranılması gereken ilk mekan elbette Via Montenapoleone adlı caddedir. Bugün ünlü markaların mağazalarının bulunduğu tarihi yapılarda alışveriş yapmak oldukça güzel bir deneyim yaşatmaktadır.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da alışveriş için son dönemlerin en iyi seçeneklerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Özellikle son yıllarda moda üzerinde gelişmeler kaydeden ülke bu konuda adını tüm dünyaya duyurmayı başarmıştır. Amsterdam ise ziyaretçilerine en lüksten en uygun fiyatlı seçeneklere kadar herkesi memnun edecek bir alışveriş deneyimi yaşatmaktadır. Bunun yanı sıra şehirde sıklıkla açılan sokak pazarları da turistlerden büyük rağbet görmektedir.