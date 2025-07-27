Doğanın kalbinde lüks ve konfor

Trakya’nın saklı cenneti İğneada Longoz Ormanları’nın tam ortasında yer alan Longosphere, dört mevsim doğayla iç içe, konforlu ve unutulmaz bir glamping deneyimi sunuyor. Yıl boyunca değişen doğa manzarası eşliğinde tatilin her hali burada yeniden tanımlanıyor.

İlkbaharda doğanın uyanışını bisiklet turlarıyla keşfedebilir, yazın İğneada’nın serin denizinde ve Longosphere’in havuzunda dinlenebilirsiniz. Sonbaharda mantar toplama etkinlikleriyle ormanın renklerine karışabilir, kışın karla kaplı ağaçların arasında şömine başında sıcak şarabınızı yudumlayabilirsiniz.

Konaklamalar, doğa ile uyumlu tasarlanan Sincap, Sincap Long, Kaplumbağa ve Kaplumbağa Plus çadır konseptleri ile her ziyaretçiye özel bir alan ve yüksek konfor sunuyor.

AKTİVİTELERLE ZENGİNLEŞEN DOĞA DENEYİMİ

Longosphere, yılın her dönemine özel planlanan aktivitelerle sadece dinlenme değil, aynı zamanda keşif ve eğlence imkânı da sunuyor:

- İlkbahar: Bisiklet turları, doğa yürüyüşleri

- Yaz: UTV safari, orman içi keşifler

- Sonbahar: Mantar toplama gezileri

- Kış: Yin-Yang Bar’da ateş başında imza kokteyller

Zengin gastronomi deneyimi yaşatan Food&Wood Restaurant, Trakya’nın yöresel lezzetlerini dünya mutfağıyla harmanlıyor.

2025’TE AÇILACAK SPA KOMPLEKSİ İLE YENİ BİR WELLNESS VİZYONU

Longosphere’in doğa odaklı yaşam felsefesine eşlik edecek olan yeni spa kompleksi, 2025 yılında hizmete girecek. Ahşap mimarisiyle dikkat çeken bu yapı; geleneksel Türk hamamı, sauna, buhar odası ve uzman terapistlerden alınabilecek masaj uygulamalarıyla kapsamlı bir yenilenme sunacak.

Doğal minerallerle zenginleştirilmiş magnezyum ve lityum havuzları ile spa deneyimi, misafirlerin hem beden hem zihin dengesini bulabileceği iyileştirici bir kaçışa dönüşecek. Açık ve kapalı sıcak havuzlar ise yılın her döneminde kullanılabilir olacak.

DOĞAYLA İÇ İÇE MODERN ÇÖZÜMLER

Longosphere, sadece bireysel tatiller için değil; kurumsal toplantı ve etkinlikler için de ideal bir adres. İstanbul’a yakın konumuyla kolay ulaşılabilir olan tesis, doğayla bütünleşik mimarisiyle iş dünyasına yeni bir soluk getiriyor.

Meeting House Lounge: 200 metrekare alan, 6 metre tavan yüksekliği, akıllı sesgörüntü sistemleri ve 300 metrekare terası ile büyük çaplı organizasyonlar için eksiksiz bir altyapı sunuyor.

Cabby 1 & 2: 30 metrekarelik alanlarıyla üst düzey yönetim toplantılarına özel, doğal ışık alan, teknolojik salonlar.

Cabby 3: 60 metrekare esnek alan, ikiye bölünebilir yapı, çeşitli oturma düzenleriyle uyarlanabilir.

ŞİRKETLERE ÖZEL DENEYİMLER

LONGOSPHERE, kurumsal etkinlikleri doğayla buluşturmak isteyen şirketler için özel olarak tasarlanmış deneyimlerle fark yaratıyor. Bunlar arasında:

- DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ

- YOGA VE MEDİTASYON SEANSLARI

- BARBEKÜ PARTİLERİ VE KAMP ATEŞİ ETRAFINDA TAKIM ETKİNLİKLERİ

- GURME TADIM ATÖLYELERI

- MANTAR TOPLAMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM EĞİTİMLERİ

Hem çalışan motivasyonu Doğanın kalbinde lüks ve konfor hem de takım ruhunu güçlendiren bu aktiviteler, doğanın merkezinde kurumsal deneyimi unutulmaz hale getiriyor. Longosphere, doğayla bütünleşmiş konaklama, modern etkinlik altyapısı ve dört mevsim yaşanacak özel deneyimleriyle, hem bireysel hem kurumsal misafirler için vazgeçilmez bir destinasyon haline geliyor.