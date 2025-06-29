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Doğayla iç içe, huzur dolu rotalar. Türkiye'nin en güzel 8 köyü
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Doğayla iç içe, huzur dolu rotalar. Türkiye'nin en güzel 8 köyü

29.06.2025 14:32:00
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Haber Merkezi
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Doğayla iç içe, huzur dolu rotalar. Türkiye'nin en güzel 8 köyü

Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış bu köyler, sadece gezilecek yerler değil; aynı zamanda kültürü, tarihi ve doğayı hissetmenin en saf yollarıdır. İşte, doğayla iç içe, huzur dolu 8 köy...

Doğayla iç içe, huzur dolu rotalar. Türkiye'nin en güzel 8 köyü
Türkiye, yalnızca şehirleriyle değil, köyleriyle de büyüleyici bir ülke. Her biri farklı bir coğrafyanın, kültürün ve yaşam biçiminin yansıması olan bu köyler; doğayla baş başa kalmak, sakinlik bulmak, yerel yaşamı tanımak ve zamanın yavaş aktığı bir tatil geçirmek isteyenler için eşsiz duraklar sunar. İşte, Türkiye’nin dört bir yanından en güzel köyler ve bu köylerde sizi bekleyen güzellikler...
Doğayla iç içe, huzur dolu rotalar. Türkiye'nin en güzel 8 köyü

1. Şirince Köyü İzmir

Selçuk ilçesine bağlı olan Şirince, üzüm bağları, taş evleri ve şaraplarıyla meşhur. Özellikle sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünen köy, hem tarihi hem de doğal atmosferiyle ziyaretçilerini büyüler. Dar sokaklarında yürürken geçmişe yolculuk yapar, yerel pazarlarda ev yapımı ürünlerle tanışırsınız.

Öne çıkanlar:

Şarap mahzenleri ve butik oteller

Taş mimarisi

Efes Antik Kenti’ne yakın konumu

Doğayla iç içe, huzur dolu rotalar. Türkiye'nin en güzel 8 köyü

2. Cumalıkızık – Bursa

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Cumalıkızık, Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerini sunar. Rengarenk cumbalı evleri, Arnavut kaldırımlı sokakları ve geleneksel köy kahvaltıları ile hafta sonu kaçamaklarının popüler durağıdır.

Öne çıkanlar:

700 yıllık Osmanlı köyü

Organik ürünler pazarı

Tarihi camiler ve konaklar

Doğayla iç içe, huzur dolu rotalar. Türkiye'nin en güzel 8 köyü

3. Uzungöl – Trabzon

Doğu Karadeniz’in simgesi haline gelen Uzungöl, çam ormanları ve göl manzarasıyla bir doğa harikası. Turistik hale gelmesine rağmen hala otantik yapısını koruyan Uzungöl çevresinde birçok yayla da ziyaretçilere doğayla iç içe bir deneyim sunar.

Öne çıkanlar:

Göl çevresinde yürüyüş parkurları

Yayla evleri ve yöresel mutfak

Karadeniz’in sisli doğası

Doğayla iç içe, huzur dolu rotalar. Türkiye'nin en güzel 8 köyü

4. Kayaköy – Muğla (Fethiye)

1923 nüfus mübadelesi sonrası terk edilen Kayaköy, taş yapılarıyla mistik bir atmosfere sahip. Bugün hem tarih severlerin hem de doğayla iç içe kamp yapmak isteyenlerin uğrak yeri. Sessizliği, yıkık evleri ve vadilere bakan manzarasıyla oldukça etkileyici bir köy.

Öne çıkanlar:

Terk edilmiş Rum evleri

Kültürel miras rotaları

Çevrede kamp ve yürüyüş olanakları

Doğayla iç içe, huzur dolu rotalar. Türkiye'nin en güzel 8 köyü

5. Adatepe Çanakkale (Küçükkuyu)

Kaz Dağları eteklerinde yer alan Adatepe, mitolojik geçmişi ve doğal atmosferi ile dikkat çeker. Homeros’un İlyada’sında geçen İda Dağı’nın eteklerinde yer alan bu köy, zeytinlikleri, taş evleri ve huzurlu havasıyla özellikle doğaseverlerin favorisi.

Öne çıkanlar:

Zeus Altarı

Zeytinyağı tadım noktaları

Felsefe ve sanat atölyeleri

Doğayla iç içe, huzur dolu rotalar. Türkiye'nin en güzel 8 köyü

6. Gölyazı – Bursa

Uluabat Gölü’nün ortasındaki bir yarımadada yer alan Gölyazı, balıkçı köyü atmosferi ve göl manzarası ile tam anlamıyla kartpostallık bir köy. Özellikle gün batımı saatlerinde ziyaretçilere harika kareler sunar.

Öne çıkanlar:

Göl kıyısında sandal turları

Tarihi Rum evleri

Leyleklerin göç zamanındaki görsel şölen

Doğayla iç içe, huzur dolu rotalar. Türkiye'nin en güzel 8 köyü

7. Sille Köyü – Konya

Konya merkezine yalnızca 8 km uzaklıktaki Sille, binlerce yıllık bir Rum yerleşimi. Taş yolları, kiliseleri ve camileriyle hem kültürel hem de dini bir zenginliğe sahip. Sille Taş Camii ve Aya Elenia Kilisesi mutlaka görülmeli.

Öne çıkanlar:

Tarihi dini yapılar

Sille Taş Köprüsü

Geleneksel el işçiliği ürünleri

Doğayla iç içe, huzur dolu rotalar. Türkiye'nin en güzel 8 köyü

8. Bozburun – Marmaris, Muğla

Kalabalık tatil beldelerinin aksine sakinliğiyle bilinen Bozburun, aynı zamanda Türkiye’nin gulet üretim merkezi. Masmavi koyları, sakin sokakları ve samimi atmosferiyle sakin bir Ege tatili arayanlar için birebir.

Öne çıkanlar:

El yapımı gulet tersaneleri

Taş evli butik oteller

Ege’nin sakin koylarında yüzme imkanı

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