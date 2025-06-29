Doğayla iç içe, huzur dolu rotalar. Türkiye'nin en güzel 8 köyü

1. Şirince Köyü – İzmir
Selçuk ilçesine bağlı olan Şirince, üzüm bağları, taş evleri ve şaraplarıyla meşhur. Özellikle sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünen köy, hem tarihi hem de doğal atmosferiyle ziyaretçilerini büyüler. Dar sokaklarında yürürken geçmişe yolculuk yapar, yerel pazarlarda ev yapımı ürünlerle tanışırsınız.
Öne çıkanlar:
Şarap mahzenleri ve butik oteller
Taş mimarisi
Efes Antik Kenti’ne yakın konumu
2. Cumalıkızık – Bursa
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Cumalıkızık, Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerini sunar. Rengarenk cumbalı evleri, Arnavut kaldırımlı sokakları ve geleneksel köy kahvaltıları ile hafta sonu kaçamaklarının popüler durağıdır.
Öne çıkanlar:
700 yıllık Osmanlı köyü
Organik ürünler pazarı
Tarihi camiler ve konaklar
3. Uzungöl – Trabzon
Doğu Karadeniz’in simgesi haline gelen Uzungöl, çam ormanları ve göl manzarasıyla bir doğa harikası. Turistik hale gelmesine rağmen hala otantik yapısını koruyan Uzungöl çevresinde birçok yayla da ziyaretçilere doğayla iç içe bir deneyim sunar.
Öne çıkanlar:
Göl çevresinde yürüyüş parkurları
Yayla evleri ve yöresel mutfak
Karadeniz’in sisli doğası
4. Kayaköy – Muğla (Fethiye)
1923 nüfus mübadelesi sonrası terk edilen Kayaköy, taş yapılarıyla mistik bir atmosfere sahip. Bugün hem tarih severlerin hem de doğayla iç içe kamp yapmak isteyenlerin uğrak yeri. Sessizliği, yıkık evleri ve vadilere bakan manzarasıyla oldukça etkileyici bir köy.
Öne çıkanlar:
Terk edilmiş Rum evleri
Kültürel miras rotaları
Çevrede kamp ve yürüyüş olanakları
5. Adatepe – Çanakkale (Küçükkuyu)
Kaz Dağları eteklerinde yer alan Adatepe, mitolojik geçmişi ve doğal atmosferi ile dikkat çeker. Homeros’un İlyada’sında geçen İda Dağı’nın eteklerinde yer alan bu köy, zeytinlikleri, taş evleri ve huzurlu havasıyla özellikle doğaseverlerin favorisi.
Öne çıkanlar:
Zeus Altarı
Zeytinyağı tadım noktaları
Felsefe ve sanat atölyeleri
6. Gölyazı – Bursa
Uluabat Gölü’nün ortasındaki bir yarımadada yer alan Gölyazı, balıkçı köyü atmosferi ve göl manzarası ile tam anlamıyla kartpostallık bir köy. Özellikle gün batımı saatlerinde ziyaretçilere harika kareler sunar.
Öne çıkanlar:
Göl kıyısında sandal turları
Tarihi Rum evleri
Leyleklerin göç zamanındaki görsel şölen
7. Sille Köyü – Konya
Konya merkezine yalnızca 8 km uzaklıktaki Sille, binlerce yıllık bir Rum yerleşimi. Taş yolları, kiliseleri ve camileriyle hem kültürel hem de dini bir zenginliğe sahip. Sille Taş Camii ve Aya Elenia Kilisesi mutlaka görülmeli.
Öne çıkanlar:
Tarihi dini yapılar
Sille Taş Köprüsü
Geleneksel el işçiliği ürünleri
8. Bozburun – Marmaris, Muğla
Kalabalık tatil beldelerinin aksine sakinliğiyle bilinen Bozburun, aynı zamanda Türkiye’nin gulet üretim merkezi. Masmavi koyları, sakin sokakları ve samimi atmosferiyle sakin bir Ege tatili arayanlar için birebir.
Öne çıkanlar:
El yapımı gulet tersaneleri
Taş evli butik oteller
Ege’nin sakin koylarında yüzme imkanı