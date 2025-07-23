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Dünyayı gezenlerin seçimi: 2025'te en çok tercih edilen 6 tatil rotaları

Dünyayı gezenlerin seçimi: 2025'te en çok tercih edilen 6 tatil rotaları

23.07.2025 15:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Dünyayı gezenlerin seçimi: 2025'te en çok tercih edilen 6 tatil rotaları

2025 yılında milyonlarca gezgin, rotasını doğa, deniz ve kültürle buluşan eşsiz noktalara çevirdi. Beyaz kumlu Maldiv sahillerinden romantizmin başkenti Paris’e, egzotik Bali ormanlarından Akdeniz’in göz kamaştıran adalarına kadar dünya, her hayale uygun bambaşka tatil deneyimleri sunuyor. İşte, 2025'te en çok tercih edilen 6 tatil rotaları...

Dünya'da en çok tercih edilen kültürle iç içe bir keşif, doğayla bütünleşen bir huzur ya da lüks dolu bir kaçamak arayanlar için yeryüzünün dört bir yanında benzersiz güzellikler sizi bekliyor. İşte, 2025'te en çok tercih edilen 6 tatil rotaları...

Paris (Fransa)

Aşkın ve modanın başkenti. Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi, Seine Nehri ile kültür ve romantizmi bir arada sunar.

Maldivler

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Lüks balayı tatillerinin vazgeçilmezi. Beyaz kumlar ve su üstü bungalovları ile öne çıkar.

Bali (Endonezya)

Yoga kampları, doğal güzellikleri ve mistik havasıyla popülerdir.

Hem lüks hem bütçe dostu seçenekler sunar.

Barselona (İspanya)

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Gaudi mimarisi, sahil yaşamı ve hareketli kültürel atmosferiyle çok sevilir.

Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri)

Çöl safarisi, lüks oteller ve alışveriş imkanları ile öne çıkar.

Modern şehir yaşamıyla egzotik atmosferi harmanlar.

Santorini (Yunanistan)

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Beyaz evler, mavi kubbeler ve nefes kesici gün batımı manzaralarıyla Instagram'ın yıldızlarından.

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