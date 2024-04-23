Antik kentin izinde unutulmaz bir gezi: Selçuk

Efes Antik Kenti:

Selçuk'un en ünlü ve etkileyici turistik noktası olan Efes Antik Kenti, dünya mirası listesinde yer alır. Artemis Tapınağı, Celsus Kütüphanesi, Büyük Tiyatro ve Hadrian Tapınağı gibi antik yapılar, burayı tarihi zenginliklerle dolu bir açık hava müzesine dönüştürür. Efes'i ziyaret etmek, antik dönemin ihtişamını keşfetmek demektir.

Meryem Ana Evi:

Selçuk'ta bulunan Meryem Ana Evi, Hristiyanlık inancına göre Meryem'in son yaşadığı yer olarak kabul edilir. Ziyaretçiler burada manevi bir deneyim yaşarlar ve tarihi önemi olan bu kutsal mekânı keşfederler.